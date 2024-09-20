Златан убирает Фонсеку из «Милана»: букмекеры уверены, есть два кандидата

В «Милане» очень тревожно в преддверии дерби с «Интером». Итальянская пресса сообщает о серьезных разногласиях в коллективе. Якобы Златан Ибрагимович оказывает слишком сильное давление на главного тренера Паулу Фонсеку. Букмекеры подтверждают слухи коэффициентами.

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Златан Ибрагимович еще летом анонсировал, что Паулу Фонсека – продуманный выбор руководства на долгий срок. Изначально такое решение вызвало вопросы у общественности и поклонников «Милана», но первые лица клуба говорили об эволюции игрового стиля и завершении эпохи Стефано Пиоли.

Пока по результатам и игре – Фонсека хуже во всем. Экс-наставник «Шахтера» и «Лилля» в пяти матчах с клубом победил только один раз. Правда, и календарь для старта – не подарок: не одолели крепкий «Торино» (2:2), ничья с «Лацио» (2:2), поражение от «Пармы» (1:2) и спасительный разгром «Венеции» (4:0).

После триумфа в игре с аутсайдером «Милан» воспрянул, а Златан отметился несколькими яркими шутками в эфире на телевидении до игры. После матча Ибрагимович с журналистами уже не общался – они написали все сами.

«Милан» забил быстрый гол, но на этом праздник закончился: 24 удара, 12 в створ, 2.64 по xG – это статистика «Ливерпуля».

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В итальянской прессе шумят уже несколько дней. Gazzetta пишет, что конфликт очевиден футболистам «Милана». Он постепенно становится публичным.

Паулу Фонсека сначала нейтрально относился к присутствию Златана в роли «старшего товарища» на тренировках, но постепенно его влияние увеличилось. Последней каплей якобы стали тайные собрания с игроками. Советник владельца «Милана» попросил пул лидеров команды дать оценку деятельности нового тренера. Также Ибрагимович на эмоциях позволил себе публично подметить, что истинным руководителем является он, а не Фонсека.

Еще более интересный инсайд преподносит Calciomercato: решение о будущем тренера зависит от Ибрагимовича. Может уволить даже в случае победы над «Интером».

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Хороший источник – динамика в букмекерских компаниях. В трех есть линии на отставку Пауло Фонсеки. Коэффициент в Snai и Sisal рухнул до 1.45. Такое предложение – на уход Пиоли до 25 декабря. То есть вероятность отставки – почти 70%.

На фоне нестабильности «Милан» больше не рассматривается претендентом на титул в Серии А. Коэффициент поднялся до 11.00, команда в линии уже позади «Наполи».

В ближайшем матче против «Интера» клуб вовсе выглядит обреченным: коэффициент 5.30 на победу, даже с форой в один гол предлагают ставить за 1.80.

До миланского дерби в итальянской прессе всерьез предполагают, что уже после игры с «Интером» Златан примет решение об отставке Фонсеки и обратится либо к Маурицио Сарри, либо к Массимилиано Аллегри.

«Фонсека очень амбициозен, у него есть прямые цели и подход . Мы искали тренера, а не менеджера. Антонио Конте под наши критерии не подходил», – так Златан приветствовал тренера еще в июне.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Pier Marco Tacca / Stringer, Alessandro Sabattini / Stringer, Marco Luzzani / Stringer