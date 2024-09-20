«Арсенал» восстал против голов. Сколько можно было бы выиграть при ставках на ТМ у команды Артеты?

Неожиданная трансформация «Арсенала» подтвердилась и в Лиге чемпионов. Лондонцы не только не обыграли «Аталанту», но и в пятый раз подряд не пробили тотал больше. Это крайне редкая серия для команды Микеля Артеты – в рамках прошлого сезона такая же полоса была во время провального отрезка в декабре.

Коэффициенты резко пошли вниз

Еще до матча в Бергамо аналитики подвинули коэффициенты на тотал меньше до 1.90. То есть впервые в сезоне для «Арсенала» такой расклад стал вероятнее, нежели как минимум три гола.

А ведь «Аталанта» – одна из самых «верховых» команд в Европе в последние несколько лет. Да и серия перед игрой в Лиге чемпионов, мягко говоря, на «низ» не настраивала: все матчи в Италии – на тотал больше.

«Арсенал» открывал сезон в АПЛ встречей против «Вулверхэмптона», где на команду предлагали базовый тотал в 3,5 (!) гола.

Сколько можно было бы выиграть при ставках на ТМ у «Арсенала»?

Всего за пять матчей лондонского клуба серия пари на «низовой» тотал могла бы увеличить банк более чем в два раза. Рекордный коэффициент 3.00 прошел как раз во встрече первого тура. Далее букмекеры всегда давали больше 2.00. Исключение – матч с «Аталантой».

Получается, что при размере ставки в 1000 рублей итоговая чистая прибыль за пять игр могла бы составить 7150 рублей.

Следующий матч «Арсенала» против «Манчестер Сити» – самый серьезный кандидат на тотал меньше. Коэффициент понизился до 1.80. Здесь есть еще один веский повод сомневаться в результативности – в трех последних очных матчах гранды больше двух не забивали.

Ставки на Спортсе

Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press