Как поездки в сборные влияют на топ-клубы Европы и РПЛ. Эффект есть

В России командам посложнее.

Международная пауза и матчи сборных нервируют клубных тренеров и периодически сказываются на результатах первых игр сразу после. Но насколько в этой ситуации страдают топ-клубы? Не переоценен ли риск, о котором говорят тренеры?

Что не нравится тренерам и есть ли плюсы в паузах на сборные

Юрген Клопп, возглавляя «Ливерпуль», высказался жестко в 2021-м: «Я ненавижу паузы на матчи сборных. Хотя иногда они помогают с точки зрения восстановления травмированных игроков. У главных тренеров сборных есть свои цели, и они часто думают, что могут заниматься физическим состоянием футболиста. Минувшая пауза не пошла нам на пользу».

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в 2023-м относился с юмором. «В эту паузу у нас большинство игроков уедут выступать за сборные, останется всего 11 футболистов. Скоро буду как Пеп Гвардиола, который приходит утром в раздевалку, а там никого нет, потому что все разъехались по сборным. С другой стороны, такая ситуация выглядит хорошо. Ребята летят домой в свои родные края и мысленно перезагружаются», – говорил он Sport24.

Выделяют несколько причин, по которым паузы вредны:

● Во время них футболисты помимо игр часто совершают длительные перелеты, а некоторые – вообще играют за океаном. Восстановиться в этом случае гораздо сложнее – к туру они подходят не в оптимальных кондициях.

● После тура, как правило, в расписании стоит матч еврокубка, для топ-клуба – важная игра в Лиге чемпионов, важнее рядовой в чемпионате. Для этого тоже надо правильно распределить силы, и игру в лиге футболист опять же может провести без достойной подготовки.

● Травмы в сборных – не такой уж редкий случай, что особо пугает тренеров. Серхио Агуэро в разгар чемпионской гонки в АПЛ-2017/18, Мохамед Салах осенью 2019-го – примеры среди топов, а таких хватало и до, и после.

Но есть лии хорошее? Да, хотя это озвучивают реже.

● Клопп сам говорил, что во время паузы травмированные игроки могут восстановиться. И подготовиться к новым матчам.

● Если команда переживает неудачный отрезок, нужны корректировки – и перерыв для этого подходит. Ментально – в том числе, о чем и говорил Личка, рассуждая о поездках футболистов в родные страны.

● Больше внимания уделяют низшим лигам – может увеличиться посещаемость, игры получают больше телевизионного времени, клубы чуть больше зарабатывают. К тренерам топ-клубов это отношения не имеет, а к футболу в целом – да.

Насколько перерывы сказываются на топах? Есть ли закономерности?

Изучим на примере 15 клубов из топ-5 лиг: как они сыграли первый матч после международной паузы. Учли восемь пауз – с 2022-го. Сюда не вошли ЧМ-2022 и Евро-2024, так как после этих турниров практически у всех были большие перерывы.

Сухой анализ: нет ни одной команды, которая выиграла бы все восемь матчей, да и семь было только у «Барселоны» с «Атлетико». При этом почти половина клубов – семь – выиграли не менее шести раз. В половине матчей – то есть в четырех – победили «Ливерпуль», «Интер» и «Ювентус». Хуже всего результат у «МЮ» – три победы и три поражения.

Важно, что такой анализ не учитывает несколько факторов: количество игроков в сборных от каждого топ-клуба, время матча – кто-то может сыграть на день раньше или позже, календарь – в таблице есть несколько примеров матчей между топами сразу после паузы.

С другой стороны, это обобщенный ответ на вопрос – как вообще клубы в последнее время реагируют на эти перерывы.

Как правило, команда с качественным составом, выстроенной игрой и преимуществом по уровню перед многими соперниками в лиге сложностей не испытывает («Ман Сити», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Бавария», «ПСЖ», «Монако»), в целом нормально справляется («Арсенал», «Боруссия» Д, «Милан», «Наполи»), а если проблемы системные – это сказывается в любой момент, не только после пауз («МЮ», «Ювентус»).

«Ливерпуль» и «Интер» только с половиной выигранных матчей можно считать исключениями, но и тут нужно внимание на уровень соперников. У «Ливерпуля» по два раза выпадали «Ман Сити» и неуступчивый «Брайтон» плюс дерби с «Эвертоном». А у «Интера» – почти всегда сложные матчи с крепкими соперниками.

Картина в РПЛ: полгода назад после паузы не выиграл вообще никто из топов

В России мы выделили шесть команд и семь международных пауз (не стали учитывать март-2022, так как сборная России тогда не играла). В сентябре 2022-го были матчи не чемпионата, а Кубка России.

«Зенит» крупно уступил «Спартаку», но потом только однажды терял очки. У «Спартака» четыре победы, но могли быть и все семь, учитывая уровень соперников. «Локомотив» и «Краснодар» побеждали по три раза, «Динамо» и ЦСКА – вообще по два. Маловато.

При этом в сентябре и октябре 2023-го после пауз выигрывали только «Зенит» и «Спартак», а в марте 2024-го не победил вообще никто! Зато первая пауза сезона-2024/25 – четыре победы из пяти возможных (из пяти, а не шести, потому что ЦСКА и «Зенит» играли между собой).

Очевидно, что на РПЛ сказывается усложненная логистика: до России и раньше добираться было дольше, а в современных реалиях – гораздо. Да и сама сборная теперь если путешествует, не по привычной Европе, а в экзотические стороны. С прошлого года осечки фаворитов после пауз стали более заметны – и в этом нет неожиданности.

Прошлые исследования: в АПЛ топ-клубы шли хорошо, но выделялись середняк и аутсайдер

В британских медиа в разное время исследовали влияние международных пауз на клубы АПЛ.

Например, осенью 2013-го The Guardian посчитала эффект от перерывов после Евро-2012. Выводы: вполне преуспели топы вроде «Ман Сити», «Арсенала», «МЮ», «Тоттенхэма» и «Челси», чуть отстал «Ливерпуль». Но интересно, что лучше всех (наряду с «Сити») после пауз за те полтора года выступал аутсайдер «Фулхэм», отлупили по пути 5:0 «Норвич» и 4:1 «Кристал Пэлас». Хотя и не слишком это помогло – «Фулхэм» тогда вылетел.

Mylondon.news в 2014-м измерил влияние перерывов на «Челси», взяли десять пауз. В шести матчах перед перерывом «Челси» набирал в среднем 1,8 очка за игру, в играх после показатель был практически аналогичным. При этом из десяти матчей после пауз тогда было пять побед, но четыре поражения. Примерно те же цифры и у клубов из топ-4 в сравнении соседних сезонов.

Еще одно исследование провел FourFourTwo весной 2018-го: взяли данные за пять сезонов АПЛ. Тогда одной из худших команд стал «Ливерпуль» (уже Клоппа) – всего 1,28 очка за игру против привычных 1,87 по сезону. 0:5 от «Сити» в сентябре 2017-го случились тоже после паузы на сборные. Но это единственный английский топ-клуб в то время, чьи результаты были действительно хуже.

При этом у «Тоттенхэма» разница по очкам в матчах после пауз по сравнению с остальными была микроскопической (+0,8%), а у «Сити» – росла (+4,3%). Еще круче шли «МЮ» (+5,6%), «Арсенал» (+7,9%) и «Челси» (+10,2%). В тройке по разнице в лучшую сторону на тот момент были «Эвертон» и «Ньюкасл».

Прирост одной команды АПЛ удивлял значительно – это был «Уотфорд» с 93,1%. Команда в среднем набирала по 1,13 очка, а в матчах после пауз – 2,18! В том числе благодаря такому «Уотфорд» шел середняком.

Что в октябре 2024-го? Несколько топ-матчей в Европе и один в России

Из заметных матчей в эти выходные: «Ливерпуль» – «Челси», «Барселона» – «Севилья», «Бавария» – «Штутгарт», «Рома» – «Интер», «Ювентус» – «Лацио» и «Монако» – «Лилль».

Кроме того, «Ман Сити» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном», а «Арсенал» – с «Борнмутом», «Реал» поедет к «Сельте», «Милан» примет «Удинезе», а «ПСЖ» – «Страсбур».

В РПЛ пересекутся двое – «Спартак» сыграет дома с «Краснодаром», остальным – попроще, но всем играть в гостях: «Динамо» встретится с «Рубином», «Локомотив» – с «Химками», ЦСКА – с махачкалинским «Динамо».

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Фото: East News /Paul ELLIS / AFP, Sefa Karacan / Anadolu Agency; Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Clive Rose, Stuart Franklin