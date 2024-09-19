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Новый формат ЛЧ: а сколько очков хватит командам, чтобы выйти в плей-офф?

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Новый формат Лиги чемпионов – новые требования для плей-офф. Например, в прошлом сезоне финалисту «Боруссии» на групповом этапе из 6 туров хватило 11 очков для выхода в 1/8 финала с первого места. А сколько нужно теперь, когда матчей стало 8? Обратимся к математическим расчетам.

10 тысяч симуляций показали, что для прямого выхода в плей-офф хватит 15 очков

Если вы все еще путаетесь в деталях нового формата, то полный гид здесь. Основное: 

– количество команд увеличили с 32 до 36;

– общая таблица вместо групп по 4 команды;

– матчей теперь 8, а не 6;

– топ-8 клубов сразу отправляются в 1/8 финала;

– команды с 9-го по 24-е место играют друг с другом в стыках за право попасть в плей-офф.

Портал Football Meets Data провел более 10 тысяч симуляций общего этапа ЛЧ. Они показали, что для попадания в топ-8 нужно набрать минимум 15 очков. 

Для примера возьмем «Барселону» и ее соперников: «Монако», «Янг Бойз», «Бавария», «Црвена Звезда», «Брест», «Боруссия» Дортмунд, «Бенфика» и «Аталанта». 

Чтобы набрать 15 очков, сине-гранатовые должны обыграть 5 команд из этого списка или одержать 4 победы и скатать 4 ничьих. Конечно, возможны и другие комбинации. Здесь приведены самые очевидные.

Чтобы попасть в топ-24 (стыки за плей-офф), хватит минимум 9 очков. Например, «Монако» нужны 3 победы или 1 победа и 6 ничьих (или еще куча других сценариев). К слову, соперники команды Александра Головина: «Барселона», «Динамо» Загреб, «Црвена Звезда», «Болонья», «Бенфика», «Арсенал», «Астон Вилла» и «Интер».

Opta считает, что нужно 16 очков

Суперкомпьютер Opta провел 50 тысяч симуляций. И результаты немного другие. Чтобы гарантировать место в топ-8, нужно набирать 16 очков. То есть 5 побед и 1 ничья или 4 победы и 4 ничьих гарантированно выведут команду в 1/8 финала.

За стыки тоже нужно приложить больше усилий – 10 очков. Тот же «Слован» в простейшем примере должен обыграть 3 команды, а еще с одной скатать ничью. Кстати, соперники словацкого клуба выглядят так: «Селтик», «Манчестер Сити», «Жирона», «Милан», «Атлетико», «Штутгарт», «Бавария» и «Динамо» Загреб. Андердогам теперь сложнее пробиться в плей-офф.

А если несколько клубов наберут одинаковое количество очков?

Очевидно, что такое возможно. В этом случае на общем этапе ЛЧ учитываются следующие показатели:

1. Разница мячей

2. Забитые мячи

3. Голы на выезде

4. Победы

5. Победы на выезде

6. Очки, заработанные соперниками по общему этапу

7. Разница забитых и пропущенных мячей соперников по общему этапу

8. Голы, забитые соперниками по общему этапу

9. Дисциплинарные баллы

10. Коэффициент клуба.

Да, и перемещений в плей-офф Лиги Европы больше нет.

Ставки на Спортсе

«Барса» и «Монако» последний раз играли 30 лет назад. С ними в той ЛЧ дебютировал «Спартак»

Фото: Gettyimages/Valerio Pennicino / Stringer

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