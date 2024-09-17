Прогноз по тройке лучших бомбардиров ЛЧ повторяет прошлогодний. Главный фаворит тогда не выиграл

Стартует Лига чемпионов, и помимо вопросов о фаворитах есть и другая интрига – кто станет лучшим бомбардиром? На ум сразу приходят два парня из Норвегии и Франции, но конкуренция будет непростой.

Хотя фамилии главных претендентов не поменялись с прошлого года.

Холанд, Мбаппе и Кейн – топ-троица, следующие трое – парни с разных континентов

Вот так выглядят расклады на лучшего бомбардира ЛЧ-2024/25. Здесь – топ-10:

Троица сразу за топ-десяткой – это Антуан Гризманн, Джамал Мусиала и Ламин Ямаль за 35.00, а за 40.00 котируются Букайо Сака, Дарвин Нуньес, Душан Влахович и Кай Хавертц. Из заметного – 50.00 дают на Лаутаро Мартинеса и Альваро Морату.

Еще одна интрига – забьет ли Роберт Левандовски 100 голов в ЛЧ, не в этом сезоне – а вообще. «Тенниси» предлагает всего 1.16 на то, что это случится, и 4.55 – если нет. Сейчас у поляка 94 мяча, осталось еще шесть.

В прошлом сезоне главный фаворит не выиграл – два претендента были лучше

Шестеро прошлых претендентов расположились в топ-7 этого сезона, просто добавился Мохамед Салах.

Эрлинг Холанд шел фаворитом за 2.50. Килиан Мбаппе и Харри Кейн – главными конкурентами с 4.50, а потом давали 10.00 на Роберта Левандовского, 25.00 – на Винисиуса и Джуда Беллингема. За 30.00 шел Виктор Осимхен, который в этом сезоне в ЛЧ не попал.

В итоге выиграл не Холанд. Больше всех забили Мбаппе и Кейн – по восемь голов, выше расположили англичанина – он сыграл на 16 минут меньше француза. Норвежец вообще поделил третье место с Гризманном и Винисиусом – у них по шесть мячей. Левандовски забил всего три, Джуд – на мяч больше.

В прошлом сезоне впервые с 2010-го не забили даже десяти голов

Восемь мячей – совсем мало для ЛЧ, последний раз столько было в сезоне-2009/10 у главного бомбардира Лионеля Месси. С тех пор лучший забивал не меньше десяти. Роналду в топе был шесть раз, Месси – четыре, вклинивались Неймар, Левандовски и Бензема.

А Холанд был два раза – по нечетным годам: в 2021-м забил за «Боруссию» десять, через пару лет – 12 за «Ман Сити». Тогда в 2025-м снова его ждать на первом месте?

При этом с 2008 года представитель АПЛ лишь однажды выиграл гонку бомбардиров – Холанд в 2023-м, а из Серии А с тех пор не было никого. Первыми регулярно становились игроки «Реала» и «Барселоны». Последний год перед доминированием Роналду и Месси – 2007-й, тогда выиграл Кака с десятью голами.

С тех пор – 12 лет лучшим становился или португалец, или аргентинец, а в 2015-м – оба наряду с Неймаром. Зато с 2020-го никого из них на первом месте не было: Левандовски, Холанд, Бензема, снова Холанд и затем Кейн/Мбаппе. Не будет и сейчас, в ЛЧ – новые герои.

Ставки на Спортсе

Фото: IMAGO/Ian Stephen/Global Look Press