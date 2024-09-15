«Спартак» был обречен после автогола – Махачкала не играет тотал больше

Так было и в Первой лиге.

«Спартак» в восьмом туре чемпионата России не смог одолеть махачкалинское «Динамо» на выезде – 1:1. Ценители интересных серий могут ликовать – аутсайдер идет на рекорд в чемпионате России. Новичок еще ни разу не сыграл на тотал больше после возвращения в элиту.

Самая надежная ставка: восемь матчей – восемь «низов»

Махачкалинское «Динамо» всегда оправдывает прогнозы на букмекерский «низ» в РПЛ. В чемпионате России и близко нет команды с такими показателями: только четыре клуба сыграли три раза на тотал меньше – дальше пропасть.

В этот раз объективно были предпосылки к «верховой» встрече. Все же у «Спартака» и достаточно глубокий состав, и два гола забили уже в первом тайме, но пока своеобразное колдовство работает.

В прошлом сезоне в РПЛ лидером по количеству «низовых» матчей был «Факел»: 23 игры, а средняя результативность – 1,8 мяча за встречу. Махачкала идет с явным опережением графика – 1,4 гола в среднем за игру.

«Динамо» играло так и в Первой лиге

Любопытно, что еще в июле мы предсказывали подобное развитие событий, хотя и не ожидали настолько стабильной серии. Подробный разбор статистики «Динамо» в Первой лиге был в специальном материале .

Клуб Хасанби Биджиева в прошлом сезоне только два раза пробивал тотал больше 3,5, а ведь это – в чемпионате, где уровень оппонентов значительно слабее. Только шесть раз махачкалинцы обменивались с соперниками голами; в 27 встречах играл классический тотал меньше.

Кто же прервет серию?

Серия работает только в чемпионате России. В Кубке у «Динамо» проскочил «верховой» матч против московских одноклубников, но там южане и играют в экспериментальных сочетаниях.

Впереди у Махачкалы – сложный график с точки зрения удержания серии. Сначала предстоит поездка в Ростов-на-Дону, а далее – домашний матч с «Динамо». В девятом туре коэффициент на тотал меньше пока держится на отметке 1.70.

Точно стоит отметить в календаре 6 октября. В этот день махачкалинцы сыграют в Воронеже против «Факела». Наверняка будет рекордно низкий для сезона коэффициент на 0:0.

Ставки на Спортсе

Новичок РПЛ – железный тотал меньше. Махачкала превзойдет даже Англию?

Фото: spartak.com ; dinamo-mx.ru