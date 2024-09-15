«Арсенал» удивляет букмекеров: серия на тотал меньше, разрушили тренды «Тоттенхэму»

«Арсенал» победил «Тоттенхэм» с минимальным счетом 1:0, хотя такой расклад не был вероятным у букмекерских компаний. Ожидали успешную игру гостей, но в результативном ключе – с «верховым» тоталом и обменом забитыми мячами.

«Арсенал» – новый гарант тотала меньше

Удивительная статистическая трансформация команды Микеля Артеты, к которой еще не адаптировались букмекеры. В каждом матче АПЛ лондонцам дают низкие коэффициенты на тотал больше, но они никогда не проходят.

«Арсенал» выдал редкую для себя при Микеле Артете серию из четырех матчей подряд на тотал меньше 2,5. Например, сегодня на подобный исход предлагали котировку 1.58. В прошлом сезоне подобный отрезок у «Арсенала» пришелся на время новогоднего кризиса (также четыре «низовых» матча).

Статистика вдвойне заслуживает внимания, так как тренд получил подтверждение в игре против «Тоттенхэма» – одной из самых «верховых» команд Европы. Просто факты о «шпорах» при Анте Постекоглу до встречи с «Арсеналом»:

● 36 матчей из 37 на тотал больше 1,5. ● 27 матчей из 32 на тотал больше 2,5. ● 12 матчей из 23 на тотал больше 3,5. ● «Обе забьют» в 24 матчах из 32.

До лондонского дерби «Тоттенхэм» последний раз не пробивал тотал больше 1,5 в АПЛ почти год назад – в игре против «Лутона» (1:0).

«Арсенал» и «Эвертон» поменялись местами

Несколько комично, что сейчас в АПЛ только одна команда сыграла все матчи на тотал больше… Это «Эвертон» Шона Дайча. «Низовой» график «Арсенала» выдерживает только «Ноттингем».

В прошлом сезоне «Арсенал» имел соотношение 24/14 по «верховым» и «низовым» встречам. «Эвертон» же как раз был лидером на другом полюсе таблицы по тоталам: команда Шона Дайча осталась единственной в АПЛ, у которой было больше матчей с двумя и менее голами. Получается, что сейчас фиксируется редкая аномалия для английской элиты.

Любопытно отследить реакцию букмекеров на новый тренд «Арсенала». В следующем туре будет особенный матч – против «Манчестер Сити». Последние три очные встречи соперники сыграли на тотал меньше 2,5…

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Фото: East News /Kin Cheung, Paul Terry/Associated Press/East News