10 аутсайдеров ЛЧ: «Црвена Звезда», «Штурм», «Янг Бойз» и другие. От кого ждать прорыва?

Лига чемпионов в новом сезоне – не только соревнование для привычных грандов, но и шанс показать себя клубам не из топ-лиг. Возможностей будет существенно больше.

Ровно двадцать лет прошло с исторической победы «Порту» – последнего успеха клуба из-за пределов топ-5 лиг в главном еврокубке. В этот раз букмекеры во многом справедливо отправили в число аутсайдеров соревнования десять команд, представляющих средние европейские лиги. Есть ли у кого-то шанс хотя бы на финал? Познакомимся поближе с теми, на кого коэффициенты 200.00 и выше.

«Динамо» (Загреб) (200.00)

Загребское «Динамо» – редкий клуб в Европе, способный конкурировать с «Зенитом» по количеству побед подряд в национальных лигах. Доминирующая команда неизменно берет титулы в своем чемпионате с 2018 года, а на дистанции в 19 лет была только одна осечка.

В Европе «Динамо» объективно не тянет уровень основного турнира в Лиге чемпионов. Интересно, что хорваты один раз в своей истории все же занимали второе место в рамках группового этапа, но не вышли в плей-офф из-за странностей регламента. В сезоне-98/99 только две лучшие команды, не выигравшие группу, шли дальше. Загребу не хватило два очка, чтобы оставить за бортом будущих чемпионов из «Манчестер Юнайтед».

Главная звезда – Мартин Батурина

Новый Лука Модрич – отличное описание для 21-летнего полузащитника, за которым уже охотятся европейские гранды. Пожалуй, одной из ключевых задач Загреба будет сделать лучшую рекламу своей главной звезде. «Манчестер Юнайтед» и «Реал» связывают с интеллектуальным плеймейкером. Якобы сам Модрич просит Мадрид подписать восходящую звезду.

«Динамо» вполне по силам побороться за продолжение борьбы в стыковых матчах. Команда дома примет «Монако», «Селтик», «Боруссию», а в последнем туре «Милан». Плюс, еще легко можно цепляться за очки в гостях со «Слованом» и «Ред Буллом».

«Ред Булл Зальцбург» (200.00)

Флагман австрийского футбола безраздельно правил в своей лиге до прошлого сезона. Случился настоящий конфуз – позволили выиграть чемпионат «Штурму».

«Зальцбург» провел радикальную работу над ошибками. Клуб пригласил на место тренера верного соратника Юргена Клоппа Пепа Линдерса. А ведь еще в марте-апреле нидерландца называли фаворитом на место главного в «Ливерпуле».

Пока все работает достаточно неплохо: «Зальцбург» прошел «Твенте» и киевское «Динамо» в квалификации, а в чемпионате уступил только в одной встрече – «Рапиду» на выезде.

Главные звезды: Оскар Глух и Карим Конате

«Зальцбург», как и «Динамо», выходит показывать своих талантов. Израильский полузащитник Оскар Глух долгое время был связан с топ-клубами РПЛ, но все же выбрал продолжение карьеры в Европе. Футболист давно на слуху. А вот центральный нападающий Карим Конате – относительно новая фигура. 20-летний ивуариец оформил 37 голевых действий в 49 матчах и провел 17 встреч за сборную Кот-д’Ивуара. Дидье Дрогба уже готовится отвечать на вопросы по новому наследнику. Правда, первые матчи Конате пропустит – травма.

У австрийцев идеальный старт: «Спарта», «Брест» и загребское «Динамо». Лучше выиграть во всех матчах, так как дальше будет задорный финишный отрезок из встреч с «Байером», «ПСЖ», «Реалом» и «Атлетико».

«Шахтер» (200.00)

«Шахтер» в упорной борьбе выиграл прошлый чемпионат, опередив «Динамо» на два очка. Команда за восемь лет только один раз финишировала ниже киевлян.

Домашние матчи в новой Лиге чемпионов клуб будет проводить в Германии. Существенных усилений летом не было. Клуб по-прежнему рассчитывает на костяк из молодых украинских исполнителей. Два года назад во многом за счет яркого выступления в Лиге чемпионов удалось продать Михаила Мудрика.

Главная звезда: Георгий Судаков

22-летний атакующий полузащитник уже несколько лет связан с топ-клубами Европы. В английской прессе футболиста еще в марте 2024 года отправляли в «Манчестер Сити» заменять Кевина Де Брейне. Очевидно, что прорыв в Лиге чемпионов может поспособствовать большой сделке уже зимой.

На групповом этапе ключевыми для «Шахтера» видятся матчи в Германии против «Янг Бойз» и «Бреста». Если их не обыграть, то, вероятно, не занять даже 24-е место.

«Брюгге» (200.00)

«Брюгге» в прошлом сезоне в упорной борьбе выиграл лигу у «Униона» и заработал прямую путевку в главный еврокубок.

Существенный прорыв в Лиге чемпионов не напрашивается. Клуб только в марте пережил тренерскую отставку. «Брюгге» возглавил местный и совсем не именитый специалист Ники Хейен. Под его руководством клуб пережил эмоциональный подъем, однако стабильности нет. В новом сезоне уже самому Хейену пришлось грустно посматривать в сторону выхода после того, как команда набрала одно очко в первых трех турах.

Главная звезда: Андреас Сков Ольсен

Редкая ситуация для «Брюгге» – готовых активов на продажу дороже 20 млн евро нет. Главной звездой по цене можно считать датского крайнего нападающего, но с ограниченным потенциалом. Футболист уже пробовал свои силы в Италии, где не закрепился в «Болонье».

«Брюгге» выглядит одним из самых непредсказуемых клубов в этой Лиге чемпионов. Легких соперников почти нет, все матчи против таких же аутсайдеров («Штурм» и «Селтик») – в гостях, так еще и финиш связкой игр против «Ювентуса» и «Манчестер Сити» на выезде.

«Селтик» (250.00)

Почти бессменный шотландский чемпион не отмечался в плей-офф Лиги чемпионов шестнадцать лет. В последний раз «кельты» выходили из группы в сезоне-07/08 и даже достойно оппонировали «Барселоне» (2:3, 0:1).

Сейчас у шотландского флагмана подобралась любопытная банда разбойников-самураев во главе с Бренданом Роджерсом, трио системообразующих японцев и, конечно же, Каспером Шмейхелем. Датчанин сыграет в Лиге чемпионов во второй раз после «Лестера».

Рассматривать результаты в Шотландии особого смысла нет, но статистика красивая: шесть побед подряд, разница мячей 17:1, разгромили «Рейнджерс» со счетом 3:0. Еще из интересного: до сезона клуб снес «Челси» (4:1) и забил четыре гола «Манчестер Сити» (4:3).

Главную звезду у «Селтика» выбирать достаточно тяжело. Клуб не имеет готовых активов для продажи. Японцы Киогу Фурухаши (29 лет) и Рео Хатате (26 лет) – два системообразующих исполнителя для атаки и центра поля, но все же с очевидным ограниченным потенциалом, учитывая возраст.

«Селтик» вытянул счастливый жребий: дома предстоит сыграть со «Слованом», «Брюгге» и «Янг Бойз». Ждем команду в топ-24.

«Слован» (250.00)

«Слован» уже выполнил задачу-максимум на Лигу чемпионов. Команда начинала свой путь с первого (!) квалификационного раунда. Для понимания: первая игра с македонской «Штругой» состоялась 10 июля, а сборная только 30 июня уступила Англии в 1/8 финала на Евро-2024. Сразу несколько футболистов фактически остались без отпуска. «Слован» в решающих матчах квалификации прошел датский «Мидтьюлланд», хотя и не был фаворитом (2.20 против 1.75 у датчан).

Чемпион Словакии – самая дешевая команда Лиги чемпионов по совокупной стоимости игроков. Суммарно игроки чуть не дотягивают до 25 млн евро. Для сравнения: «Химки» стоят дороже, а «Оренбург» уступает меньше миллиона.

Главная звезда: Нино Марчелли

19-летний левый крайний нападающий с итальянской фамилией считается большим талантом по местным меркам. Связь с Италией – только через дальнего предка.

В юные годы футболист пробовался в «Роме», но поездка в тренировочный лагерь едва не стала фатальной – полузащитник получил тяжелую травму, от которой с трудом восстановился.

«Слован» будет аутсайдером у букмекеров во всех матчах. Лучший шанс на очки – домашняя игра с загребским «Динамо».

«Спарта» (250.00)

Самый успешный чешский клуб в истории возвращается в Лигу чемпионов впервые с 2005 года. Во главе команды стоит датчанин Ларс Фриис, приложивший руку к развитию «Брентфорда» в сезоне-18/19 в качестве тренера, отвечавшего за молодых исполнителей до 20 лет.

«Спарта» точно может удивить. Клуб доминирует в своей лиге, выиграв шесть матчей из семи. На удивление ровно подопечные Фрииса прошли и квалификацию, убрав со своего пути «Стяуа» и «Мальме».

Главная звезда: Мартин Витик

21-летний центральный защитник связан с «Миланом» и несколькими итальянскими командами. Футболист уже успел провести три матча за основную сборную Чехии. Был ключевым игроком для чехов на юношеском уровне.

На «Спарту» точно стоит обратить внимание. Букмекеры не зря ведут команду фаворитом в первой игре против «Зальцбурга». В Праге клуб также примет «Брест», а лучшая проверка для оборонительных навыков Витика – выезд в гости к «Манчестер Сити».

«Црвена Звезда» (250.00)

Доминирующий сербский клуб начал свой путь в турнире с решающего раунда квалификации, в котором с трудом прошел норвежского чемпиона «Буде-Глимт».

За сербов весомых доводов нет. В прошлом году команда набрала одно очко в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Янг Бойз».

Состав очень скромный по именам и возрастной. Почти все основные футболисты прошли пик карьеры. Со звездами также не сложилось. В тройку самых дорогих игроков входит 30-летний экс-хавбек «Милана» Раде Крунич. Под Лигу чемпионов арендовали у «Штутгарта» конголезского вингера Силаса.

В своем чемпионате «Црвена Звезда» привычно доминирует, но в Лиге чемпионов будет тяжело зацепить даже одну победу. Можно сказать, что сербам не повезло со жребием: дома играть с «Бенфикой», «Штутгартом» и ПСВ. Команда, как и «Слован», будет аутсайдером во всех встречах Лиги чемпионов.

«Штурм» (250.00)

Сенсационный австрийский чемпион подходит к исторической кампании в еврокубках, избежав распродажи. Команде пришлось отпустить только лучшего футболиста Александра Прасса. За левого вингера удалось выручить почти 10 млн евро.

Летом австрийцы провели большой для своих рамок трансфер, выкупив у «Арсенала» талантливого центрального нападающего Мику Биерета. Он ныне и считается самым дорогим футболистом в команде (7 млн евро). Ранее датчанин выступал в Австрии на правах аренды.

«Штурмом» с 2020 года руководит Кристиан Ильцер. Лига чемпионов – важная платформа и для тренера. Много слухов о том, что 46-летний специалист может пойти на повышение после этого сезона.

Впрочем, пока у Ильцера все хорошо складывается и в «Штурме»: команда не позволяет сомневаться в своих чемпионских амбициях и в новом сезоне, лидируя в лиге с четырьмя победами в пяти матчах.

Как дела у Даниила Худякова?

Российский талант не играет и в Австрии. В активе бывшего железнодорожника пока только одна товарищеская встреча с «ПСЖ». В официальных матчах у «Штурма» всегда играет нидерландец Кьелл Схерпен. Вратарь второй год выступает за клуб на правах аренды, а принадлежит «Брайтону». Худякову нужно рассчитывать только на травму или другие проблемы конкурента.

«Штурм» получил очень легкий жребий, фактически один из лучших вариантов из возможных. Австрийский чемпион сыграет в первых матчах против «Бреста», «Брюгге» и «Спортинга». Самые опасные соперники – «Боруссия», «Лейпциг» и «Аталанта». Цепляться за очки можно в каждой встрече.

«Янг Бойз» (250.00)

Швейцарский чемпион преподнес главный сюрприз в квалификации турнира, отцепив по итогам двух матчей «Галатасарай» (3:2 и 1:0). Сыграл коэффициент 8.10 на победу «Янг Бойз».

Примечательно, что команда настолько увлеклась еврокубками, что в родном чемпионате умудрилась рухнуть на последнее место (!) после шести туров. До сих пор у «Янг Бойз» нет ни одной победы в лиге: три ничьи и три поражения. Руководство, естественно, не снимает главного тренера Жоэля Маньина из-за успехов в Лиге чемпионов.

Главная звезда: Мешак Элиа

Конголезский центральный нападающий мог бы уже радовать поклонников РПЛ вместо Лиги чемпионов, но «Краснодару» не удалось договориться по сделке. Обсуждалась сумма в размере 7-8 млн евро. Сам Элиа был готов ехать в Россию, но возникли сложности из-за политической ситуации в контексте денежных переводов, о чем сообщал агент игрока.

Швейцарцы не выглядят претендентами на стыковые игры, исходя из результатов в чемпионате, хотя жребий сложился благоприятно. Лучший шанс хотя бы на одну победу – домашний матч с «Црвеной Звездой» в последнем туре.

Ставки на Спортсе

Новый формат Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» – фаворит, а кто из грандов не войдет в восьмерку?

Фото: IMAGO/Ivica Veselinov, Mathilda Ahlberg, IMAGO/MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Ian MacNicol, Aziz Karimov, Ahmad Mora, Timothy Rogers