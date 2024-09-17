Погребняк против Месси на «Камп Ноу». Помните, каким был последний «Штутгарт» в ЛЧ?

«Штутгарт» спустя 14 лет возвращается в Лигу чемпионов. Примечательно, что свой последний матч в 2010 году команда в главном еврокубке сыграла на выезде против легендарной «Барселоны», а сейчас открывает новую главу в гостях у «Реала». Отличный повод вспомнить очень харизматичный коллектив во главе с Павлом Погребняком.

«Штутгарт» 14 лет назад: верили в связку Глеба и Погребняка, терпели Леманна и готовили Хедиру в «Реал»

«Швабы» образца сезона-09/10 – находка для любителей футбольной ностальгии. Выход в Лигу чемпионов тогда не стал большой сенсацией: в 2007-м клуб действительно неожиданно выиграл Бундеслигу, а через два сезона закончил чемпионат третьим. Таблица выглядела безумной по нынешним меркам: победил «Вольфсбург», опередивший «Баварию» на два очка, а «Штутгарт» – на пять. Сразу шесть команд уместились в интервале десяти баллов. Трудно поверить, но для титула хватило всего 69 пунктов.

«Штутгарт» проскочил в Лигу чемпионов с третьего места, но не сразу. За него полагалась путевка в решающий раунд квалификации, где немцам удалось забить два мяча в двух матчах румынской «Тимиошаре» (2:0 и 0:0).

Под Лигу чемпионов клуб очень серьезно усилился: оформили трансферы Павла Погребняка, Здравко Кузмановича и арендовали у «Барселоны» Александра Глеба. В россиянине видели прямую замену для Марио Гомеса – его как раз продали тем летом. В роли лидера раздевалки новичков принял капитан Томас Хитцльспергер.

Большую часть сезона-09/10 (26 матчей из 34) в Бундеслиге команда отыграла по классической схеме 4-4-2. Погребняк выходил в паре с румыном Чиприаном Марикой, а по флангам работали Александр Глеб и Тимо Гебхарт. В центре поля правил самый дорогой футболист команды Сами Хедира.

Три яркие персоналии в обороне: будущий чемпион России в составе «Спартака» Сердар Ташчи, игрок сборной Германии Кристиан Треш (опорник, но мог сыграть и на фланге защиты) и неподражаемый голкипер Йенс Леманн. Легендарный вратарь как раз в тот сезон отметил 40-летний юбилей.

Павел Погребняк в Бундеслиге отыграл очень достойно: забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи в рамках первого европейского сезона, дважды удалось отличиться и в Лиге чемпионов.

«Штутгарт» в Лиге чемпионов: повезло со жребием, но в плей-офф были обречены

Команда в том сезоне повторила свое лучшее достижение в самом престижном еврокубке. Ранее удавалось пробиваться в 1/8 финала в сезоне-03/04. «Штутгарту» очень сильно повезло с жеребьевкой, так как в соперники попались румынская «Униря», совсем слабый «Рейнджерс», набравший в итоге два очка, а из первой корзины выпала «Севилья».

«Штутгарт» был фаворитом в линии у букмекеров в четырех матчах из шести, но завоевал путевку в плей-офф только в последнем туре в игре с «Унирей». Примечательно, что победе предшествовала отставка тренера: Маркуса Баббеля оперативно заменил Кристиан Гроос. Причиной послужили кошмарные результаты в Бундеслиге – клуб боролся за выживание. Мотивационный ход сработал – команда победила со счетом 3:1, а один из мячей забил Погребняк.

К сожалению, в плей-офф все уже было ясно после жеребьевки. «Штутгарт» попал на пиковую «Барселону» с тандемом Лионеля Месси и Златана Ибрагимовича. Именно они и организовали единственный гол в Германии (1:1). После матча швед пожаловался на качество поля, но выразил уверенность, что на «Камп Ноу» все пойдет по-другому сценарию – не ошибся. «Барселона» вынесла соперника, забив четыре гола. До матча на хозяев можно было ставить всего за 1.20. Естественно, царил Месси, оформивший дубль двумя ударами из-за пределов штрафной. Тяжелый вечер для Йенса Леманна. С тех пор «Штутгарт» в Лигу чемпионов больше никогда не заглядывал.

Что стало со звездами: Хитцльспергер открылся, Леманн бегал с бензопилой, второй вратарь – в «Баварии»

Примечательно, что два игрока из заявки того «Штутгарта» еще выступают на профессиональном уровне. Австриец Клеменс Валч доигрывает на родине без блеска, а второй действующий футболист… Свен Ульрайх. Надежный сменщик Мануэля Нойера четырнадцать лет назад три раза подстраховывал Йенса Леманна в Лиге чемпионов.

Сам Леманн после завершения карьеры не изменил себе и в 2022 году всколыхнул прессу историей о конфликте с соседом. Журналисты узнали, что в качестве аргумента в споре голкипер использовал бензопилу. Вратарь бегал по чужому участку с далеко не безопасным орудием и срубал оппоненту стойки, поддерживающие гараж… Леманн попался из-за камер наблюдения. Вратарь думал, что обрубил провода, но только лучше попал в кадр, когда их повреждал, так как не догадался, что новая техника способна работать некоторое время от аккумуляторов.

За два года до конфликта с соседом Леманн потерял работу в наблюдательном совете «Герты», отправив сообщение ветерану сборной Германии Деннису Аого. Голкипер предположил, что темнокожего коллегу позвали в эфир Sky Sports Germany по «черной квоте». Аого опубликовал оскорбительное сообщение, чем спровоцировал увольнение Леманна. Не помогли даже публичные извинения.

С другой стороны открылся Томас Хитцльспергер, хотя для партнеров его откровенное признание об ориентации не стало сенсацией, о чем поведал Павел Погребняк: «Знали ли мы о его ориентации? Скажем так, догадывались», – говорил форвард в интервью «Советскому спорту».

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«Штутгарт» возвращается в Лигу чемпионов с большими шансами на победу. Четырнадцать лет назад букмекеры предлагали коэффициент 13.50 на триумф против «Барселоны». Сейчас средние котировки на немцев до игры с «Реалом» не поднимаются выше 10.00.

Ставки на Спортсе

Фото: East News /LLUIS GENE / AFP; Gettyimages /Alex Grimm; Peter Kneffel/dpa/Global Look Press