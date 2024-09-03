The International 2024: Falcons – фавориты, но три соперника очень близко по котировкам

Главный турнир года по игре Dota 2 стартует 4 сентября. The International после перерыва в три года возвращается в Европу – в этот раз лучших киберспортсменов примет Копенгаген.

Призовой фонд в 2024 году составит больше двух миллионов долларов. Победитель традиционно заберет примерно 45% от общей суммы. Любопытно, что ближайший The International продолжит грустную динамику в контексте понижения призовых. В самую денежную эру в период с 2019-го по 2021-й киберспортсмены легко могли рассчитывать на сумму свыше 20 млн, а рекорд был поставлен три года назад в Румынии – призовой фонд превзошел отметку в 40 млн. В прошлом году было уже всего 3,3 млн, а ближайший розыгрыш почти берет прицел на антирекорд – последний раз меньше платили в 2012 году…

Участники и схема турнира The International 2024

Из шестнадцати участников только десять проходили квалификацию. Шесть фаворитов получили прямое приглашение без отборочных матчей. Кстати, такой подход используется впервые с 2017 года.

Десять команд прошли классические квалификации в своих региональных зонах. На самом The International соперники поделены на четыре группы. Все игры в предварительном раунде пройдут в формате из двух карт. В нынешнем розыгрыше после группового этапа никто вылетать не будет.

Далее команды с первых и вторых мест сыграют против оппонентов из других групп, занявших третьи и четвертые места соответственно. Победители уходят в верхнюю часть сетки основной стадии, а проигравшие – падают в нижнюю половину, где права на ошибку уже не будет. После этого начинается классический формат с выбыванием после двух поражений.

Кстати, падение в нижнюю часть сетки – далеко не приговор. Например, в прошлом сезоне Gaimin Gladiators совершили красивый проход до большого финала, выиграв шесть матчей и увезли домой свыше 400 тысяч долларов.

Кто же фаворит на The International 2024?

Букмекеры в этом сезоне советуют обратить внимание на пятерых претендентов. Все остальные команды получили коэффициенты от 10.00 и выше.

Для ценителей стабильности первый кандидат на победу очевиден – Falcons. Коллектив просто доминирует в 2024 году, буквально не уходит из первой тройки на важных турнирах: пять больших побед и еще три финиша не ниже третьей позиции. У команды почти нет минусов – только опасение, что конкуренты приберегли пик формы на главный чемпионат.

Gaimin Gladiators располагаются в линии совсем рядом. Букмекеры даже дали коэффициент ниже 4.00. Очевидно, что в нынешнем сезоне коллектив совершает решающее ускорение именно под The International. В июле у команды случился знаменательный прорыв на Riyadh Masters с одной проигранной картой в плей-офф.

Team Spirit стоит рядом за 4.00. Двукратные чемпионы The International постараются первыми в истории добраться до третьей победы на самом престижном турнире. Летом стабильности и близко не было. В рамках Riyadh Masters команда сенсационно уступила PSG Quest. Коэффициент на такой исход был 3.50.

Коллектив Xtreme Gaming стоит четвертым, но совсем с небольшим отставанием за 4.50. Китайские киберспортсмены отправляются в Данию в отличном настроении после триумфа на небольшом соревновании Clavision: Snow Ruyi. Это был уже третий успех в 2024 году. На Riyadh Masters китайцы уступили в плей-офф Falcons и BetBoom Team – другим топ-командам.

Team Liquid – самая прогрессирующая команда лета, исходя из коэффициентов. Изначально в линии на чемпионов 2017 года давали больше 10.00, но букмекеры постепенно изменили статус для опытных участников. Этому поспособствовал не только прорыв в финал Riyadh Masters, но и стабильная игра в рамках Elite League. Правда, побед в топовых турнирах высшей категории не было с 2020 года.

Возможны ли сюрпризы на групповом этапе?

4 сентября – первый игровой день. Букмекеры ждут несколько разгромов и дают очень большие коэффициенты на аутсайдеров. Например, меньше 4% на победу у Team Zero над Falcons. Здесь котировки взлетели почти до 30.00.

Китайская команда считается самой слабой на турнире. Даже в вечернем матче с BB Team на Zero предлагают коэффициент больше 10.00.

А один из самых низких коэффициентов на ничью – в топ-противостоянии Xtreme Gaming и Gaimin Gladiators. Здесь ждут размен картами за 1.95.

Главные матчи на The International стартуют 8 сентября. Большой финал, в котором победитель будет определяться в игре до трех карт, состоится в воскресенье, 15 сентября.

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Фото: East News /Darryl Dyck/The Canadian Press via AP; esl-one..com