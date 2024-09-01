Тюкавин загрустил в РПЛ и пошел против кэфов: не реализовал пенальти, 1 гол за 7 матчей

«Динамо» оступилось в Оренбурге, потеряв важные очки с точки зрения чемпионской гонки. Такой матч – новые вопросы к Константину Тюкавину. Пока форвард «Динамо» явно не чувствует себя комфортно, былой уверенности нет.

Сложный отрезок – голы почти не идут

Константин Тюкавин до игры с «Оренбургом» забил всего один мяч в шести матчах. Это, конечно, неудача для футболиста, оформившего пятнадцать голов в прошлом сезоне.

Тюкавин не может ссылаться только на невезение: по xG должен был бы забить два гола (до матча в Оренбурге), то есть не хватало и моментов. Об этом уже не раз говорил агент игрока Алексей Сафонов. Представитель нападающего еще в конце июля несколько разозлил поклонников «Динамо» смелой фразой: «Костя сейчас в «Динамо» очень старается, претензий нет, но партнеры по команде почему-то на него практически не играют. Если бы Костя играл в «Зените», свои 30 мячей забивал бы », – сетовал агент в интервью изданию «Спорт уик-энд».

В Оренбурге партнеры на Константина точно играли, но футболист не реализовал свои моменты как с игры, так и не поразил ворота с пенальти. Мяч в итоге засчитали в качестве автогола защитника Переса. То есть уверенности этот эпизод форварду точно не добавил.

Букмекеры до сезона: второй бомбардир, 15 голов и фаворит на мяч в каждом матче

До начала чемпионата Константин был вторым фаворитом гонки бомбардиров. Поставить на нападающего «Динамо» предлагали за 6.00. Выше оценивались шансы на победу только у Матео Кассьерры. Букмекеры выставляли индивидуальный тотал Тюкавину на сезоне в диапазоне 14-15 голов. Коэффициент на то, что Константин забьет больше был всего 1.85. Понятно, что сейчас уже появляются сомнения и в десяти мячах.

Помимо этого, Тюкавин почти в каждой встрече идет фаворитом на гол – около 2.00.

Такой отрезок уже случался: успокаивали Паршивлюк и Смолов, голов не было и дольше

У Тюкавина в РПЛ достаточно интересная динамика: такие же спады в первой части сезона были уже два раза подряд. Например, в прошлом году после памятной победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге (3:2) Тюкавин не мог поразить ворота соперников на протяжении девяти игр, а затем забивал в пяти встречах подряд.

В смутные времена со Славишей Йокановичем Тюкавин плохо начинал чемпионат, а в концовке забил один гол в девяти играх. Тогда по ходу сезона помогали Сергей Паршивлюк и Федор Смолов, о чем первый рассказывал в шоу «Футбольное катание»:

«Это случилось после игры с «Торпедо» в прошлом сезоне, когда мы победили 4:0 или 5:0. Он вышел на поле и всем видом показывал, что ему что-то не нравилось. Или то, что мало сыграл, или что заслуживал большего. И я прямо на поле это ему высказал.

Но потом я уже понял, что эти ребята уязвимые и что к ним нужен правильный подход. Пригласили с Фёдором Михайловичем его в ресторан, но он сначала не хотел ехать. В итоге все-таки согласился, и мы постарались объяснить, что это всё для его же блага. Это был крик души с моей стороны».

Тюкавин уже не входит в пятерку фаворитов гонки бомбардиров. Максим Глушенков с семью голами далеко впереди, тяжело будет догнать и Мерлинда Даку с пятью мячами. Возможно, поможет новый ужин с Паршивлюком.

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Владимир Астапкович