«Сити» и «Реал» – два фаворита, но взлетел и «Арсенал». Итоговый расклад букмекеров по Лиге чемпионов

Стали известны все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка в нынешнем сезоне настолько большого смысла, как это было в прошлые годы, не имеет. Все равно все сыграют в одной группе, а за бортом сразу останутся только двенадцать участников. То есть гранды и так были почти вне угрозы, но теперь даже хромающим топ-клубам не пройти дальше будет сложнее, чем остаться в игре. Минимум шансов представить на 25-м месте даже условную «Астон Виллу».

При новом раскладе коэффициенты после жеребьевки уже сильно не поменяются. Оценим, кого же букмекеры выделяют в числе главных претендентов на трофей.

Два явных фаворита и «Арсенал»

Есть существенные изменения в сравнении с прошлым сезоном. Фиксируем сложное время для «Баварии»: год назад Мюнхен заходил в группу главной угрозой для «Манчестер Сити» за 6.00, а сейчас скромно делит пятую позицию с «Барселоной».

На вершине по-прежнему команда Хосепа Гвардиолы с коэффициентом 3.70. «Реал» добился существенного прогресса и год спустя преобразовал 9.00 в 4.50. Секрет, конечно, и в подписании Килиана Мбаппе.

«Арсенал» замыкает тройку реальных претендентов – 10.00. То есть следующие кандидаты получили от букмекеров вероятность менее 10% на почетный трофей. Интересно, что «Арсенал» в последний раз проходил дальше четвертьфинала в 2009 году.

Группа преследователей: три гранда с новыми тренерами, «ПСЖ», выглядывает «Байер»

Вторая группа – кладезь сюрпризов. Здесь чуть выше за 13.00 идут «Бавария», «Барселона» и «Ливерпуль». Букмекеры поставили на одну ступень все команды с новыми тренерами. Каталонцы менее успешны из тройки – не проходят дальше четвертьфинала с 2020-го.

«ПСЖ» без Килиана Мбаппе, естественно, чуть понизился (17.00 против 15.00) в сравнении с прошлым сезоном. Шансы парижан показательно выделены ниже, чем у грозной обновленной тройки, но хотя бы выше «Байера».

Команда Хаби Алонсо – восьмая, однако делит позицию с финалистом сезона-22/23 «Интером». И здесь же рядом уже, пожалуй, последние из реальных претендентов – «Атлетико» (30.00), «Боруссия» (40.00) и «Милан» с «Ювентусом (оба по 40.00).

Удивит ли кто-то из лиги за 50+?

В прошлом сезоне славно пошумела «Боруссия», хотя стартовала с коэффициентом 51.00. Из относительных середняков и кандидатов на сенсацию выделяется «РБ Лейпциг». На стабильного участника предлагают 70.00. А вот в «Жирону» после распродажи веры у аналитиков совсем нет (150.00). ПСВ, несмотря на выдающийся прошлый сезон в Нидерландах, получил такую же оценку.

А хуже всех – команды из квалификации. Им букмекеры, недолго думая, выписали по 250.00 на каждого. В компании «Штурма», «Янг Бойз», «Спарты», загребского «Динамо» и других борьба пойдет за заветное 24-е место. К этому еще предстоит привыкнуть.

Ставки на Спортсе

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press