Хачанов в беде: проиграл сопернику с кэфом 100.00 и вошел в историю US Open

Первый круг в рамках US Open у мужчин завершался достаточно буднично. До матча Карена Хачанова лишь в одной встрече прошел коэффициент больше 4.00: немец Ян-Леннард Штруфф уступил сербу Ласло Джере. А вот вылеты Хольгера Руне и Стефаноса Циципаса были относительно вероятными (коэффициенты 2.50 и 3.00 на их соперников).

В итоге главной сенсацией первого круга по котировкам у мужчин стало именно поражение Карена Хачанова в рамках противостояния с Дэном Эвансом. До начала встречи британец держался в линии на уровне 4.30.

Коэффициент 100.00 на Эванса и 1.20 на 6:0 от Хачанова

Букмекеры так низко оценивали опытного британца не просто так: 184-е место в рейтинге, двадцать поражений при десяти победах в 2024 году и ни одного успешного выступления даже на «Челленджерах». Правда, несколько смущала история личных встреч: 4:0 в пользу Эванса, да еще и на разных покрытиях.

Опасения оправдались. Теннисисты сыграли три тай-брейка, два из которых забрал Эванс, но в четвертой партии наступил очевидный перелом: Хачанов сделал решающий брейк, суммарно выиграл шесть геймов подряд и имел четыре (!) брейк-пойнта, чтобы оформить 5:0 и выйти подавать на матч. Именно в этот момент букмекеры и занизили коэффициент до 1.20 на победу Карена в пятой партии со счетом 6:0, а на победу Эванса уже с третьего гейма можно было ставить за 100.00.

Эванс, несмотря на 1% от букмекеров, вернулся в игру и развернул коэффициенты в обратную сторону. Получилось, что в этом уникальном матче сначала россиянин взял шесть геймов подряд, а потом его соперник ответил такой же серией.

Рекорды и аномалия во втором круге

Матч Карена Хачанова и Дэна Эванса – рекордный по продолжительности в Открытой эре. Прошлое достижение держалось с 1992 года после полуфинала Стефана Эдберга и Майкла Чанга (5 часов 26 минут). В 2022-м очень близко подобрались Карлос Алькарас и Янник Синнер, но им не хватило одиннадцати минут до первого места.

А вот для Хачанова US Open – грустная аномалия. С одной стороны, Карен был здесь в полуфинале в 2022 году, с другой – в пятый раз вылетает в первом круге, хотя на других турнирах «Большого шлема» никогда не оступался в стартовом раунде.

Во втором круге US Open у Эванса будет очень любопытное противостояние с Мариано Навоне. Аргентинец до победы над Даниэлем Альтмайером никогда не выигрывал на харде даже в рамках турниров ATP.

Британец – фаворит против нового соперника (1.56), но против него главный фактор – дикая усталость. После матча с Хачановым Дэн с трудом давал интервью, а на вопрос о своем главном желании ответил: «Я просто хочу поскорее попасть в кровать ».

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Фото: Gettyimages /Jamie Squire