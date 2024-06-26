Сколько принесли бы тоталы Англии? Считаем

Сборная Англии продолжает удивительный тренд и даже серию матчей на тотал меньше именно в рамках чемпионата Европы под руководством Гарета Саутгейта. Матч со Словенией – пятый подряд с двумя и менее голами. Если же брать два чемпионата Европы в контексте всех игр, то здесь вырисовывается шокирующая статистика: десять матчей – девять «низовых».

Стратегия Саутгейта надежнее автогола?

Ранее мы подробно разбирали , сколько можно было бы выиграть при ставках по 1000 рублей на автогол в каждом матче чемпионата Европы. Примитивная стратегия уже давно бы вывела в плюс. Автогол во встрече Нидерландов и Австрии только увеличил прибыль.

Теперь такой же расчет под Англию Гарета Саутгейта. Система остается прежней – просто 1000 рублей на каждую игру в рамках двух последних Евро.

На текущий момент общий банк уже бы преодолел отметку роста в 50%. Даже если четыре матча Англии в плей-офф закончатся на «верховой» тотал, то схема останется прибыльной.

Особой динамики по изменению коэффициентов в худшую сторону нет. Напротив, на Евро-2024 ставить на тотал больше в матчах Англии даже выгоднее. Букмекеры оценивали вероятностью в менее 50% «низовые» исходы против Сербии и Словении.

На выходе получается, что всего за десять матчей стартовый банк вырос в полтора раза за счет очень осторожной и простой стратегии – почти такой же надежной, как у Саутгейта на поле.

Будут ли изменения по коэффициентам в плей-офф?

Англия может попасть уже в 1/8 финала на Нидерландцы – традиционно «верховую» сборную. Букмекеры вряд ли решатся занизить коэффициенты в таком матче за отметку 1.80. А вот далее уже возможны варианты. Понятно, что поток ставок на тотал меньше увеличивается – корректируются и коэффициенты. На пике английской осторожности в рамках Евро-2020 на финал с Италией давали 1.45. Пока это рекорд с большим отрывом.

У команды Саутгейта был предшественник

Нынешняя серия сборной Англии – вовсе не рекорд для чемпионатов Европы. Традиционный оборонительный стиль Италии держал низовой тотал на Евро почти тридцать лет! Команда с 1968 года прошла три турнира строго с матчами на два гола и меньше (всего набралось одиннадцать игр). Так что у Саутгейта есть отличный ориентир – не все рекорды покорены.

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