Итоги группы В: драма вокруг Хорватии по цифрам, предсказуемый итог Испании и Италии

Завершился этап в группе В: Испания выиграла все матчи и ничего не пропустила, Италия с голом на 90+8 вымучила второе место, Хорватия из-за мячей на последних минутах практически лишилась шансов на продолжение борьбы, а Албания уже точно вылетела, как и ожидалось.

Сбылись главные предстартовые прогнозы. Пока кроме выхода хорватов

Итоговая таблица группы В выглядит вот так:

А здесь – предстартовые котировки по местам и выход/невыход:

Первое место Испании уверенно зашло уже после двух туров. Остальных расставляли по тем местам, на которых они и финишировали. Выход Испании и Италии сомнениям не подвергался, как, в целом, и проход хорватов – но они в двух матчах упускали победы на 90+5 и 90+8.

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После первого тура на невыход Хорватии можно было поставить за 2.30, а после второго – за 1.45. Интереснее цифры были на выход – 1.62 и 2.75 после второго. И ведь почти сыграли – но точный удар Маттиа Дзакканьи уничтожил эти варианты.

Может ли теперь выйти Хорватия? Тяжелый вопрос

Таблица третьих мест выглядит так. Пока хорваты не проходят.

Небольшой шанс еще остается. Надо чтобы сбылись четыре условия: крупная победа Англии над Словенией, победа Дании над Сербией, победа Турции над Чехией, победа Португалии над Грузией.

Испанцы пятый раз выиграли группу, Хорватия рискует еще на четыре года остаться без побед в плей-офф

Коротко по каждой сборной:

● Сборная Испании с момента введения группового этапа на Евро только один раз не отбиралась на турнир в 12 случаях, а отобравшись, не выходила из группы три раза. Первой на групповом этапе становилась в пяти случаях.

● Сборная Италии провела десять турниров Евро с групповыми этапами и не выходила только в двух случаях. Потом она трижды доходила до финала.

● У Хорватии семь участий в группах и пока четыре выхода. Причем, как мы помним, ноль побед в плей-офф.

● Албания провела на чемпионатах Европы шесть матчей. Проиграла четыре, есть одна ничья (в 2024-м с хорватами 2:2) и победа (1:0 над Румынией восемь лет назад).

25 июня по местам расставятся сборные в группах C и D. Известно там сейчас только одно – последнее у Польши.

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Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press