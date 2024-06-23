Дания – Сербия: датчане сыграют лучше в первом тайме и победят по угловым
Сборные Дании и Сербии сыграют в Мюнхене за выход в плей-офф. В случае успеха итоговые места они займут с учетом параллельной игры Англия – Словения, но сам факт прохода в 1/8 финала все еще зависит от них самих.
С сербами датчане встречались трижды и все три матча выиграли. А вот Югославии проигрывали семь из девяти.
Расклады в группе: Данию может устроить ничья, Сербии надо побеждать
Дания дважды сыграла вничью в первых двух турах – ничья и сейчас, возможно, выведет в плей-офф с тремя очками. И даже со второго места – если Англия выиграет у Словении. Победа позволит занять минимум второе место, а то и первое – если англичане не выиграют и заодно уступят по разнице.
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У Сербии только один выход – побеждать. При ничьей – очень низкие шансы быть на третьем месте с двумя очками и абсолютно микроскопический – выйти с такими показателями в 1/8 финала.
Варианты для ставок: сильная Дания до перерыва, а еще – голы обеих команд
Что можно учесть из статистики:
● В квалификации Дания не проиграла ни одного тайма и закончила их с разницей 11:2. На этом Евро – 1:0 со Словенией и 1:1 с Англией до перерыва. Сербы в квалификации играли чуть удачнее после перерыва, а на Евро ничего не забили за первый тайм.
Нулевая фора на датчан до перерыва предлагается за 1.64, а -0.25 – за 2.22.
● Также в квалификации Дания подала больше всех угловых. Как расклад на Евро? Датчане по ним пятые (13), сербы – неподалеку (11). Возможно, рискованный вариант на победу Дании по угловым в этой игре за 1.65.
● Еще один неоднозначный вариант – «обе забьют» за 1.63. К нему ведут восемь последних игр Сербии, в семи из которых он проходил. А у Дании – уже на Евро – он был пробит в шести последних играх из семи.
Пять последних очных матчей
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2022: Дания – Сербия 3:0
2015: Дания – Сербия 2:0
2014: Сербия – Дания 1:3
1991: Югославия – Дания 1:2
1990: Дания – Югославия 0:2
Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press