Швейцария – Германия: нет смысла рисковать – сыграют без голов и карточек

В воскресенье, 23 июня, Швейцария и Германия определят победителя в группе A. Может показаться, что интриги нет, но тут как раз случай, когда первое место имеет значение: победитель выйдет в плей-офф на второе место группы C (самый вероятный расклад – Дания), а вот худшего из пары Швейцария – Германия, скорее всего, в 1/8 финала будет поджидать Италия.

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Швейцария – ценитель 1:1 и контроля

Результативные ничьи – конек команды Мурата Якина. В последних десяти встречах сборная завершила четыре матча со счетом 1:1. Против относительно сильных сборных швейцарцы играли осторожно: не забили и не пропустили в матче с Данией, минимально уступили Румынии, обменялись голами с Австрией.

С Шотландией матч был под контролем, но без большого количества голевых моментов. Швейцария – это про здоровый прагматизм.

Германия может замахнуться на несколько рекордов

Перед Германией на групповом этапе открыт путь в историю, но нужен ли такой расклад немцам – большой вопрос. Уже во втором матче команда, очевидно, берегла силы. В третьей встрече ничья – отличный результат, да и поражение не выглядит катастрофой.

Скорее всего, будет серьезная ротация от Юлиана Нагельсманна. Кто-то из атакующих звезд вполне может и передохнуть. Большого перерыва в преддверии плей-офф не предусмотрено, а Германия даже при выходе с первой позиции не получит проходного оппонента.

Немцы в последнем матче впервые не пропустили за одиннадцать игр на Евро. Оборона постепенно улучшается и по общему тренду: нет пропущенных голов в трех играх из шести.

Спокойный матч – все будут готовиться к плей-офф

Швейцария точно не будет выкладываться ради первого места в группе. У команды нет ресурса, чтобы провести два матча подряд на высочайшем уровне. В связи с этим не стоит ждать открытого футбола.

● Коэффициент на тотал меньше трех голов – 1.60. Вполне возможен именно закрытый матч.

● Германии нет особого смысла выигрывать крупно – победа Швейцарии с форой (+1) идет за 1.75.

● Также двум сборным лучше не коллекционировать желтые карточки перед плей-офф. Тотал меньше трех – 1.60.

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Пять последних очных встреч

● Германия – Швейцария (3:3). ● Швейцария – Германия (1:1). ● Швейцария – Германия (5:3). ● Швейцария – Германия (0:4). ● Германия – Швейцария (3:1).

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Фото: Gettyimages /Clive Mason / Staff, Alex Grimm / Staff

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