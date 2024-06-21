Нидерланды – Франция: французская атака без Мбаппе и аргументы в пользу скучного матча

Центральным матчем седьмого игрового дня станет Нидерланды – Франция. В пятницу, 21 июня, два лидера квартета D решат, кто выйдет в плей-офф с первой строчки. В стартовых матчах от Нидерландов и Франции ждали разгромных побед, но каждая сборная скромно разобралась со своим соперником.

Франция – фаворит матча даже без Мбаппе

В предстоящей встрече букмекеры ставят на Францию. В пользу этой ставки рейтинг сборных ФИФА и статистика последних очных матчей. В рейтинге Франция занимает вторую строчку, Нидерланды – шестую. 7 из 8 последних личных встреч закончились победой французов. Причем в предпоследней игре Франция и вовсе разгромила нидерландцев – 4:0. Да, без Килиана Мбаппе французская атака менее опасна. В таком случае лучше взять, что Франция хотя бы не проиграет за надежный коэффициент 1.35.

Игра ожидается результативная. Базовый тотал в 2,5 мячей соперники легко пробили в 4 из 5 последних матчей. Нидерланды – яркая сборная с атакующим стилем, а у Франции и без Мбаппе есть кому забивать. Тотал больше 2,5 голов котируется за 1.98.

Обе команды редко получают желтые карточки. За последний год в официальных матчах нидерландцы в среднем получили 1,6 предупреждений, французы – 1,8. Учитывая, что в первом туре сборные также сыграли аккуратно, стоит обратить внимание на тотал желтых карточек меньше 3,5 за 1.63.

Центральный матч восьмого игрового дня получится скучным?

Главный вопрос: кто будет забивать голы Франции в отсутствие Мбаппе? У Дидье Дешама большой выбор, но самый надежный (и при этом недооцененный) вариант – Оливье Жиру. Форвард всегда находится там, где нужно, и может пропихнуть мяч в ворота. Гол Жиру идет за 3.00.

Несмотря на роль андердога, Нидерланды вполне могут и выиграть. Франция не одержала ни одной победы в последних 5 матчах, когда Мбаппе на попадал в стартовый состав. Что касается Нидерландов, то сборная пропустила лишь 3 мяча в последних 8 матчах. Поэтому еще один рискованный вариант – победа Нидерландов за 3.40.

Если смотреть на статистику, то нас ждет результативный матч. Однако почему бы командам не сыграть в скучный футбол? В первом туре Франция забила всего один гол Австрии. Нидерланды против Польши отличились дважды, но вряд ли бы это случилось, не забей поляки первыми. Тотал меньше 1,5 гола идет за 3,65. Рискованная, но небезосновательная ставка.

Прогноз Ильи Васильева – Нидерланды и Франция пробьют ТБ 3.5

Нидерланды – Франция – не менее сочная вывеска, чем Италия – Испания. Рональд Куман позиционно атаковал против Польши, Дидье Дешам максимизирует свободу звезд, чтобы они они включались в любой сложный момент.

Возможно, начнут осторожно, но первый тур не был идеальным в обороне. Жду яркий и результативный матч с позиционной борьбой в начале и быстрыми отрывами после перерыва. Рискну с тоталом – надеюсь, пробьют 3,5 гола (3.30).

Пять последних матчей

● Нидерланды – Франция 1:2

● Франция – Нидерланды 4:0

● Нидерланды – Франция 2:0

● Франция – Нидерланды 2:1

● Франция – Нидерланды 4:0

Матч пройдет 21 июня и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Фото: IMAGO/Moritz Mueller/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos