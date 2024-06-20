Главное в шестой день Евро: Шакири замахнулся на Платини, Гьясула выдал рекорд на века, Модрич ответил скептикам цифрой

Шестой день чемпионата Европы прошел по нисходящей: буря эмоций в игре Хорватии и Албании, затем прагматичная победа Германии и предсказуемое мучение Шотландии, приправленное статистикой Шакири.

Хорватия – Албания: Гьясула для истории, Модрич все еще в рейтинге лучших

Хорватия была близка к худшему старту в собственной истории, в конце чувствовала дыхание плей-офф, а в итоге пропустила от футболиста, оформившего до этого автогол. Памятный матч для статистики.

● Гьясула – первый футболист в истории Евро и ЧМ, забивший и в свои ворота, и в чужие после выхода на замену.

● Лука Модрич сделал 20 разрезающих передач в одном матче (больше только у Крооса и Витиньи).

● Албания впервые в истории сыграла на Евро вничью.

● Хорватия провела пятый «верховой» матч подряд.

● Хорватия из семи последних матчей на Евро выиграла один (у Шотландии в 2021-м).

Германия – Венгрия: Мусиала взломал систему, Венгрии нужно громить Шотландию

Германия почти превзошла Нидерланды-2008. Получилась такая же разница мячей – 7:1 за две игры. Пока немецкая команда – главный фаворит по игре, но букмекеры не верят как в победу сборной, так и в ее бомбардиров. В то же время только Мусиала пока забил два гола на Евро.

● Германия впервые не пропустила с ноября 2021 года.

● Германия установила личный рекорд по голам на групповом этапе Евро.

● На Евро забито 42 гола: только Джамал Мусиала имеет два.

● Венгрия все еще может выйти в плей-офф, имея 0 очков и разницу мячей 1:5.

● Венгрия на Евро проиграла матчей больше, чем за два года до этого (16 матчей – одно поражение)

Шотландия – Швейцария: Шакири превзошел великих, Шотландия все еще скучает

Шотландия удивила быстрым голом, но не качеством игры. У Швейцарии все внимание на себя очередным дальним ударом забрал Джердан Шакири. Лидер сборной уходит в отпуск во время клубного сезона, чтобы писать историю на международных турнирах.

● Шакири первым в истории забил на трех Евро и на трех чемпионатах мира подряд.

● Только Мишель Платини (четыре гола) забивал из-за пределов штрафной на Евро чаще Шакири (три гола).

● Шотландия не выигрывает на Евро второй турнир подряд.

● Шотландия провела одиннадцатый матч в истории на Евро. Только раз команда забивала больше гола (сборной СНГ в 1992 году).

● Швейцария в третий раз подряд выйдет в плей-офф Евро (вероятность 99,9%). На первых трех турнирах – не проходили группу.

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Все еще хуже Роналду. Почему букмекеры не верят в немецких бомбардиров?

Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason, Dan Mullan; РИА Новости /Алексей Филиппов