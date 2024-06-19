Далич твердит, что Хорватию недооценивают. Хм, вообще-то их всегда котируют высоко

Златко Далич громко выступил перед игрой с Албанией: призвал уважать сборную Хорватии, снова заговорил о недооценке, а заодно еще и задел Англию.

Кажется, мы это уже слышали. И снова удивляемся.

Далич часто говорит об уважении, но в последнее время – и о недооценке тоже

Вот его спич сейчас: «Мы всегда темная лошадка, всегда не в числе фаворитов, никто в нас не верит. Но за последние шесть лет мы взяли три медали. После Франции мы первые, кто этого добился. Поэтому я всегда говорю, что Хорватия заслуживает большего уважения со стороны всех остальных за то, что нам удалось сделать.

Мы выиграли три медали, Англия выиграла одну [более] 50 лет назад, но они – великая команда, а мы нет, мы всегда темная лошадка. Мы маленькие, но храбрые и будем сражаться. Мы – нация, которая имеет право гордиться, и наши результаты показывают, что мы лучше, чем нас воспринимают.

Хорватия намного лучше, чем о ней говорят в обществе».

Кстати, об Англии Далич уже говорил после победного полуфинала ЧМ-2018: «Возможно, Англия или английские медиа не проявили к сборной Хорватии достаточного уважения, которого мы заслужили, особенно если посмотреть на клубы, за которые выступают наши игроки. Возможно, это дало нам дополнительную мотивацию. Это футбол, и нужно сохранять достоинство и при победе, и при поражении».

Казалось бы, хорватов максимально хвалили за достижения последних шести лет, но у Далича другое мнение. На ЧМ-2022 ситуацию всколыхнуло неаккуратное высказывание тренера сборной Канады Джона Хердмана: «Я сказал игрокам, что их место здесь, и мы выйдем и поимеем Хорватию». Случилось, правда, наоборот – Канада проиграла 1:4, но Далич не забыл эту реплику: «Такой способ связать эти слова воедино – это неуважение».

Но ровно той же линии тренер придерживался и дальше. Хорватия прошла Японию в 1/8 финала – и Далич заявил: «Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не недооценивайте хорватов». Когда прошли бразильцев, Далич настаивал: «Это Хорватия. Никогда не недооценивайте нас, я же говорил».

Через несколько месяцев после ЧМ-2022 тренер проигнорировал опросы от ФИФА, посвященные наградам The Best: «Считаю, что мы заслужили больше уважения со стороны всемирной футбольной организации за результаты, которых мы достигли в последние годы.

Взгляните на список из 14 претендентов на звание лучшего игрока мира – кроме великолепного Модрича, где хорваты? Я считаю, что наша сборная заслуживает большего уважения – такого же, какое проявляем по отношению к соперникам мы сами».

Недооценивают ли хорватов? Кто угодно, но не букмекеры

Как можно измерить степень недооценки или опровергнуть ее – посмотреть, какой сборная Хорватии котировалась на всех четырех крупных турнирах при Даличе.

Как видим, практически регулярно Хорватию ставили в десятку сильнейших команд турнира – чуть ниже всех топ-сборных и выше всех остальных.

Если посмотреть более старые расклады, то, например, на первом для хорватов Евро в 1996 году их котировали восьмыми из 16 команд. А классную команду Славена Билича в 2008-м вообще оценивали шестой по силе. Да и в 2016-м Хорватия считалась восьмой среди 24 участников.

Что на этом Евро? Хорватия попала в сложнейшую группу с Испанией, Италией и выигравшей квалификацию Албанией, но ее выход в плей-офф оценивали перед турниром достаточно низким коэффициентом 1.35 (переводя в проценты – 74% вероятности выхода). А проход в четвертьфинал – 3.20 (это 31% – вполне высоко).

И ведь даже сейчас – после разгрома в первом туре – на выход из группы дают 1.62 (62% вероятности). Хотя остаются матчи не только с Албанией, но и Италией.

А если посмотреть котировки на матчи трех последних крупных турниров у Хорватии при Даличе? На обоих чемпионатах мира из семи проведенных игр она в четырех считалась фаворитом. Остальными были матчи против Аргентины, Англии, Франции, Бельгии, Бразилии и снова Аргентины. Логично, что там фаворитами выступали эти сборные, причем в некоторых случаях – без какого-либо значимого отрыва по цифрам. В остальных – верили именно в Хорватию.

На Евро-2020 – такая же картина: букмекеры считали, что у Англии и Испании в играх с Хорватией больше шансов победить, но против чехов и шотландцев именно хорваты выступали фаворитами.

Резюмируем: речь о недооценке Хорватии все-таки очень редко соотносится с раскладами.

Способ мотивации и борьбы – наиболее убедительное объяснение

Высказывания Далича о недостатке уважения часто вызывают полемику в комментариях – обычно люди удивляются этим словам, учитывая заслуги хорватов в последние годы и их звездный состав. «Один и тот же гребаный заголовок на четырех турнирах подряд», – типичная реплика.

Если почитать мнения хорватских болельщиков, то они часто сходятся в том, что тактически Далич нередко допускает ошибки, но вокруг этого использует любой инструмент для победы – мотивировать таким образом игроков у него вполне выходит.

Яркий пример: матч с Канадой на ЧМ-2022, когда неосторожное высказывание чужого тренера хорваты обратили в свою пользу – разгромили эту сборную, которая в двух других матчах отыграла вполне прилично.

Есть и такое достаточно популярное мнение: слова Далича часто обращены даже не к соперникам, а к хорватским медиа, с которыми у него своеобразные отношения. Считается, что таким способом тренер справляется с давлением от местных журналистов.

Одно ясно точно: цитаты Далича о недостатке уважения к Хорватии мы на Евро-2024 прочтем еще неоднократно. Возможно, даже сегодня вечером.

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Фото: Gettyimages.ru /Dan Mullan,Claudio Villa