Первые итоги Роналду: не забил, прорвал тотал по офсайдам и стал вторым фаворитом гонки бомбардиров

Сборная Португалии победила Чехию в зрелищной концовке, но без результативных действий в исполнении Криштиану Роналду. Букмекеры под исторический шестой чемпионат Европы подготовили очень много необычных пари. В матче с Чехией можно было ставить почти на каждый успешный шаг португальца – прогнозы на основные положительные действия не сыграли.

Роналду против Чехии: 22 паса и 3 офсайда, а еще прошел странный кэф 3.20

До матча коэффициенты на один гол Криштиану понизились до 1.75. Это один из минимальных показателей на нынешнем Евро. Схожие цифры были только у Килиана Мбаппе и Харри Кейна. У немцев Фюллькруга оценивают чуть выше, так как Никлас – не игрок стартового состава.

В то же время Роналду получил высокие оценки на нескольких аналитических сайтах и оправдал вложения тех, кто ставил на его личную статистику. Например, Криштиану давали коэффициент 1.85 на то, что он пробьет в створ как минимум два раза – у португальца набралось три удара в цель.

Букмекеры идеально попали в тотал передач. До игры ему давали 24.5. Криштиану не справился с задачей, сделав только 22 передачи в матче с Чехией. На тотал меньше по пасам было 1.85.

Зато выстрелил по офсайдам: три за матч – серьезная заявка на итоговое лидерство в турнире, а для букмекеров – неожиданность. Аналитики предполагали, что Криштиану заглянет во «вне игры» не более одного раза. Даже на один офсайд португальца был доступен коэффициент 1.50.

Интересно, что Роналду не заработал ни одного фола на себе. В связи с этим сыграла котировка 3.20 на отсутствие нарушений правил на португальце.

Удивительный поворот в гонке бомбардиров. Конор что-то знает?

Конор Макгрегор решил не выходить в октагон – вместо этого пробует заработать почти миллион фунтов за счет красивой ставки. Ирландец загрузил 60 тысяч фунтов на победу Роналду в бомбардирской гонке за 15.00. Можно сказать, что опытный инвестор не прогадал – коэффициент уже рухнул до 10.00.

Парадокс в том, что Криштиану не забил, но после первого тура становится почти главным фаворитом гонки. Почему? Впереди матчи с Турцией и Грузией. Команды сегодня показали, что в штрафной площади у них точно просторнее, чем у Чехии. Второй фактор – кризис конкурентов. Кейн скован тактическими идеями Саутгейта, а Мбаппе дает фору, выбирая маску. Вот, и расклад пока такой: Кейн за 8.00 против Роналду за 10.00. Беллингем подтянулся в тройку (13.00).

Пока есть интрига и в самой надежной ставке до турнира – на любой гол Роналду в рамках Евро-2024. Было 1.10. Сейчас коэффициент пока не обновили, но стало чуть тревожнее.

Ставки на Спортсе

Фото: Robert Michael/Global Look Press