Шотландия – Швейцария: кандидат на матч без голов и удобную ничью

Программа шестого дня Евро-2024 завершается далеко не самой зрелищной афишей – Швейцария сыграет против Шотландии. Британцы после счета 1:5 не имеют права оставаться без очков и во втором матче, если рассчитывают на плей-офф, а команде Мурата Якина хватит и ничьей для спокойной жизни.

Швейцария – открытие первого тура, но есть опасения

Швейцария была не просто «темной лошадкой», а уже привязанной в тени груза негативных ожиданий после странной квалификации. Бывший тренер «Спартака» Мурат Якин снял все вопросы, явив на поле дисциплинированную, выносливую и очень гибкую команду.

Против Венгрии план сработал идеально, но Шотландия – оппонент другого порядка. Здесь как раз нужно больше тонких ходов от звезд, а в матчах против соперников с крепкой обороной футболисты Якина в 2024 году страдали. У Швейцарии показательна игра в квалификации с Румынией (0:1), далее ничья с Данией без голов, минимальная победа над Ирландией. Как раз этот матч и можно проецировать на Шотландию – соперники несколько похожи по стилю.

Почему стоит рассмотреть Шотландию

Рой Кин жестко прошелся по шотландцам после первой игры: мол, нет огня в глазах, только громкие слова и отсутствие характера. Второй тур даст точный ответ на вопрос о том, есть ли у этой сборной Шотландии хоть что-то на этом турнире, кроме жалости от Рюдигера.

Есть сразу несколько причин полагать, что шотландцы могут ожить. С турнирной точки зрения играть на 0:0 – отличная стратегия, учитывая третий тур с Венгрией. В обороне шотландцы способны закрыться, а сопернику будет чрезвычайно сложно действовать первым номером весь матч.

На прошлом Евро у Шотландии уже был похожий матч с Англией. Тогда спокойно пришли к 0:0.

Швейцарцев переоценивают – можно и рискнуть

На Евро-2024 очевиден тренд на результативный футбол. Даже румыны с Украиной пробили «верх», а Словения и Дания обменялись голами. Шотландия и Швейцария вполне способны восстановить баланс.

● Команда Стива Кларка ранее выдавала исторические матчи. По факту ничего страшного не произошло – поражение от Германии было предсказуемым. Со Швейцарией точно по силам цеплять ничью за 1.95.

● Просится и банальный тотал меньше 2.5 за 1.80. В Шотландии «верховой» тренд, но в квалификации Евро команда доигрывала без мотивации.

● Рискованное пари – на 0:0. В матчах РПЛ уровня второй половины таблицы часто можно встретить коэффициент 5.50 на такой исход, а здесь дают 8.10.

Пять последних очных матчей

2006. Шотландия – Швейцария – 1:3. 1996. Шотландия – Швейцария – 1:0. 1993. Шотландия – Швейцария – 1:1. 1992. Швейцария – Шотландия – 3:1. 1991. Швейцария – Шотландия – 2:2.

Ставки на Спортсе

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Фото: Dan O’ Connor / ATP Images, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Global Look Press