Германия – Венгрия: доводы против второго разгрома, необычная серия венгров по офсайдам

В среду, 19 июня, на Евро-2024 пройдут два матча в группе A. Сборная Германии имеет возможность первой выйти в плей-офф турнира. Венгрия же рискует попрощаться с реальными шансами на продолжение борьбы в случае поражения.

У Германии может быть новый статус на Евро

Германия – буйство красок в первом матче с Шотландией. Другой вопрос, что пока отнюдь не ясно все ли настолько идеально настроено у Юлиана Нагельсманна или просто соперник случайно заехал на крупный турнир.

В любом случае букмекеры настолько уважительно отнеслись к атаке Германии, что теперь дают базовый тотал в три гола – очень редкий случай для Евро-2024. От немцев ждут нового разгрома. Все тренды по коэффициентам – на понижение в пользу Германии. Во-первых, Бундестим уже почти догнала в списке фаворитов Англию и Францию, во-вторых, котировка на Венгрию взлетела до 12.00 у некоторых букмекеров.

Венгрия все еще верит в магию Собослаи, но есть ли что-то еще?

Венгрия до Евро-2024 входила в число сборных, от которых ждали большого прорыва. У команды есть все для качественной игры: шесть лет работают с одним тренером, великолепно прошли квалификацию, лучшие игроки выступают в топ-лигах, а Собослаи – особенный талант.

Первый матч со Швейцарией – большое разочарование. Венгры натворили дел в обороне, подтвердив только тренд на результативный футбол в своих матчах именно вне дома: пять последних игр с пропущенными голами, так еще и меньше двух им не забивают.

Собослаи сверкнул голевым пасом, но этого недостаточно даже против Швейцарии, а только победы над Шотландией, скорее всего, не хватит для выхода в плей-офф.

Будет ли возможность закрыться и отстоять ничью?

С турнирной точки зрения ничья устроит обе команды – это фактор, который нельзя недооценивать. Германия фактически обеспечит себе плей-офф, а Венгрия сохранит очень хорошие шансы на проход дальше.

● Два разгрома подряд – большая редкость для крупного турнира. Сейчас на фоне первой уверенной игры коэффициенты на Германию будут очень низкими. Можно сыграть чуть против – фора на Венгрию (+2) за 1.60.

● Подопечным Росси в любом случае нужно будет забивать, чтобы иметь какие-то шансы. Поверить в 0:0 сложно, а Германия очень рискует при выходе из обороны в атаку. Есть факторы в пользу пари «обе забьют» за 2.10.

● Венгрия в семи официальных матчах подряд попадает в офсайд минимум два раза. Против высокой обороны Германии убегать в контратаки – вполне вариант под «вне игры». На тотал больше 1.5 по офсайдам у Венгрии – 1.75.

Прогноз Глеба Чернявского – Венгрия победит Германию с форой (1,5)

Венгрия просто обязана удивить – иначе потеряю веру в человечество. Да и после разгрома Германия явно выйдет побежать в один скромный мяч, не более того. Его мы перекроем форой, но верить в венгров продолжим. Собослаи, давай! (2,12)

Пять последних очных матчей

2022. Германия – Венгрия – 0:1. 2022. Венгрия – Германия – 1:1. 2021. Германия – Венгрия – 2:2. 2016. Германия – Венгрия – 2:0. 2010. Венгрия – Германия – 0:3.

Ставки на Спортсе

Фото: IMAGO/Mika Volkmann, IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMONS/Global Look Press