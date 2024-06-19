Хорватия – Албания: стоит присмотреться к 8.20 на аутсайдера и победе хорватов по карточкам

В среду, 19 июня, на Евро-2024 стартуют матчи второго круга. Сыграют не по порядку – первыми выйдут Хорватия и Албания. Проигравший рискует фактически попрощаться с реальными шансами на выход в следующий раунд.

У Хорватии – серия симптомов стареющей команды

Сборную Златко Далича отправляют на покой уже не на первом турнире. Именно так было после неудачного старта на чемпионате мира. А со второй игры «шашечные» ожили и выдали приключенческий путь к медалям. Такой теорией себя успокаивают болельщики, но в реальности зацепиться сложнее.

Матч с Испанией обнажил и без того понятные проблемы Хорватии: очень высокий средний возраст, отсутствие забивного форварда, уставшего Модрича и несколько суженный арсенал на скамейке запасных.

А есть еще и пугающий язык цифр: в пяти последних официальных матчах у хорватов набралось три поражения – столько было за 29 встреч до этого.

Албания: удивительная недооценка со стороны букмекеров

В линии сложился очень любопытный расклад на шансы Албании. Коэффициент на предполагаемого аутсайдера преодолел отметку в 8.00. Даже с Италией давали немногим больше 9.00.

Албания оставила приятное впечатление против Италии. Это не был примитивный футбол вторым номером. С Хорватией шансов явно будет больше.

Возможно, букмекеры ориентируются на любопытную статистику: Албания девять лет не обыгрывает сборные из первой десятки рейтинга ФИФА. А еще интересный факт в пользу Хорватии: команда 28 лет не проигрывает два первых матча подряд на крупных турнирах.

Плотный футбол и возможная сенсация?

Албания в квалификации на Евро-2024 уверенно расправлялась с Польшей и Чехией. Сомнительно, что эти сборные на текущий момент значительно слабее Хорватии.

● Пари на победу Албании с форой (+1.5) за 1.60 выглядит даже несколько нереалистичным. Хорватия вряд ли будет стараться разгромить соперника, хотя фактор разницы мячей и важен.

● Букмекеры допускают открытый сценарий, но у двух команд активный тренд на тотал меньше 2.5 (четыре матча из шести), если брать официальные встречи. В этот раз на «низовой» исход – 1.85.

● Албания – одна из самых жестких команд на Евро-2024. Сборная пробивала тотал по карточкам «больше 3.5» в пяти встречах из шести. В связи с этим Хорватия – явный аутсайдер на победу по предупреждениям за 4.20. Здесь стоит ожидать как раз грубой игры. Возможен и своеобразный срыв у хорватов. Коэффициент 2.10 – на равенство по карточкам или победу Хорватии.

Прогноз Славы Палагина – Хорватия и Албания сыграют тотал больше 2,5

Набрав ноль в первом туре, теперь обязаны рисковать, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Для Албании матч и так виделся лучшей возможностью зацепиться за очки в группе. Для Хорватии игра – возможность поправить разницу, которая сильно пострадала в прошлом туре. Отсиживаться в обороне нет смысла. Играть на ничью, учитывая положение и сложность соперников в финальной игре, – тоже (2.00).

Любопытно, что сборные Хорватии и Албании между собой никогда не играли. Это первая официальная встреча.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos, Alex Livesey