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Фавориты Евро: что изменилось после 1-го тура? Динамика в картинках

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На чемпионство и выход из группы.

Мы знаем предстартовые коэффициенты и видим, как они изменились после первых матчей всех сборных на Евро-2024.

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Таблица с коэффициентами после 1-го тура и до начала Евро. Вот какие тут изменения.

Главные фавориты по-прежнему те же, изменения не очень значительные. Из топ-8 только у Бельгии они заметны. Австрийцы подтянулись даже несмотря на поражение, а словаков выделили после победы над бельгийцами. Ничья Словении тоже уменьшила их коэффициент.

Сербов, чехов и итальянцев оценивают ровно так же.

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А здесь оценим изменения в каждой из групп. Начнем с первой. Там Германия разгромила Шотландию 5:1, а швейцарцы не пощадили венгров – 3:1.

В выходе Швейцарии уже нет никаких сомнений, а у Венгрии коэффициент увеличился заметно. В шотландцев вообще не верят, хотя с главным фаворитом группы они уже сыграли – правда, разницу сильно подпортили.

Дальше – группа В. В ней Испания крупно переиграла Хорватию 3:0, а Италии хватило 2:1 над Албанией.

У хорватов теперь интересный коэффициент на выход из группы – даже заманчивый. В албанцев веры нет. А в Италии нет сомнений – почти 11 на невыход! Но что если итальянцы проиграют два следующих матча сильным соперникам и останутся с тремя очками?

Следующая – группа С, в которой Англия выиграла 1:0 у Сербии, а Дания и Словения закончили 1:1.

Здесь как раз изменений почти нет. У датчан вообще чуть ли не те же коэффициенты и остались. Сербии чуть поправили значения после поражения, но на выход из группы цифры все так же любопытны. Правда, иметь смысл они будут только в том случае, если сербы, наконец, выиграют хотя бы матч на большом турнире.

Группа D – дальше. Там фавориты ожидаемо переиграли своих соперников. Минимальные победы – 1:0 у Франции над Австрией и 2:1 у Нидерландов над Польшей.

Французы и голландцы, похоже, уже решили задачу-минимум. Для австрийцев мало что изменилось. А вот у поляков шансы заметно ухудшились. Следующий матч для них – решающий, играть предстоит с Австрией.

А теперь – группа Е, и вот здесь совсем никакой скуки – все перепуталось! Потому что Бельгия вдруг уступила 0:1 Словакии, а Румыния побила 3:0 Украину.

Словаки и румыны своими успехами мощно прогнули коэффициенты на выход из группы. Особенно хорошо тем, кто верил в Словакию до старта: коэффициент был приятный, а для плей-офф теперь должно хватить всего одного очка в матчах против румын и украинцев.

В бельгийцах, несмотря на осечку в первом туре, букмекеры все равно не слишком сомневаются. А у Украины значения поменялись. Теперь даже выход из плей-офф, который вполне планировался, оброс крупными цифрами

Наконец, группа F, в которой Турция обыграла 3:1 Грузию, а Португалия – 2:1 Чехию.

Победа возвысила турок, поражение приспустило грузин. В Португалии не сомневались и до старта. У Чехии расклад тот же, все решат следующие два тура с менее именитыми соперниками.

* * *

Уже в среду стартует второй тур – Хорватия и Албания сыграют в Гамбурге, Германия и Венгрия – в Штутгарте, Шотландия и Швейцария – в Кельне.

Могут определиться первые участники плей-офф и появятся новые коэффициенты на выход/невыход. А по окончании второго тура мы посмотрим, насколько они снова изменятся во всех группах.

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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

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