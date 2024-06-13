Как россияне будут играть на Евро-2024: размер ставки стабильнее инфляции, тренд на общение – взгляд букмекера изнутри

Крупный футбольный турнир сборных – особенное время не только для болельщиков. Профессионалы отрасли аккумулируют повышенный зрительский интерес в свою пользу.

Ставки на чемпионаты мира и Европы почти всегда помогают букмекерским компаниям бить рекорды по посещаемости сайтов. Это время, когда за пари приходит совсем другой тип игроков – те, кто интересуются только крупными турнирами.

Заместитель генерального директора по продукту БК «Лига Ставок» Владимир Акимов в интервью Спортсу подробно разобрал особенности работы букмекерской компании до и во время чемпионата Европы.

Разные паттерны игроков: кто-то ставит одно пари и пропадает

Матч-открытие чемпионата Европы привлекает большое внимание новых игроков вне зависимости от состава участников первой встречи. Здесь важен сам размах мероприятия, а букмекер – посредник, чтобы помочь клиенту почувствовать себя частью большого события. Частая история: человек делает ставку на матч-открытие и далее интерес у игрока резко пропадает. Особенно это касается встреч, где известных сборных и футболистов нет.

«Топовый футбол у букмекеров вызывает огромный интерес. Евро, чемпионат мира или финал Лиги чемпионов – это всегда повышенный спрос, – рассказывает Акимов. – Вот, например, есть один из первых матчей, Италия – Албания. На фаворита здесь коэффициент 1.38. Будет тенденция, что многие захотят поставить на известную сборную.

Есть такой тип игроков, что приходят на крупный турнир и после выигрышной ставки остаются уже до решающих матчей, начиная ставить не только на фаворитов ближе к решающим стадиям. Есть те, кто заключают одно пари. Безусловно, у нас есть разные паттерны игроков, которые мы изучаем.

Важный момент, что под крупные турниры у букмекеров всегда стоит задача дать несколько видов специальных предложений. Во-первых, необходимо привлекать новых клиентов. Во-вторых, нельзя забывать и про тех, кто сотрудничает с нами давно – они должны оставаться в активном поле. Для этого используются не только привычные фрибеты и стандартные акции».

В 2024-м тренд на общение – не со звездами, а между собой

Любопытная находка букмекеров – клиенты стали ценить ставки не за счет гипотетической вероятности выиграть крупную сумму, им важен сам процесс досуга. В частности, отклик получают не только традиционные фрибеты и привычные бонусы на первые депозиты, а возможность получить новые эмоции за счет ранее недоступных сервисов. Например, общения и возможности забрать ставку у незнакомого человека.

«В последнее время набирают популярность именно такие активности, где клиенты букмекерской компании взаимодействуют друг с другом и, естественно, соревнуются. На Евро-2024 пойдут и конкурсы прогнозов, и своеобразные викторины.

Есть пример удачного решения именно у нас. Некоторое время назад запустили пользовательский чат. Это как раз история про крупные события. Допустим, человек пришел под Евро-2024 и сделал несколько ставок на фаворитов: на Германию против Шотландии в первом матче; потом на Италию против Албании, а дальше игра Венгрия – Швейцария. В итоге человек теряется, не слишком понимает, на кого ему ставить , появляются сомнения. Получается, что клиент и хочет рискнуть, но есть желание быстро получить информацию о матче и мнение других.

И вот чат у нас вызвал поразительный ажиотаж. Оказалось, что именно друг с другом им интереснее обсуждать игры, нежели читать мнение даже известных экспертов. Люди друг с другом в чате общаются и вместе выбирают ставки.

Видя это, мы открыли возможность копировать ставки друга. То есть человек может зайти и сделать выбор на основании мнения более опытного человека. Получается, что этот чат снимает ощущение одиночества и непонимания у игрока », – отмечает Акимов.

Средняя ставка игрока: не зависит от Евро, не подвержена инфляции, кризисам и не меняется годами

Очевидно, что рост числа новых игроков во время крупного турнира должен был бы, по логике, и спровоцировать изменения в статистических показателях клиентов букмекерских компаний. На удивление этого не происходит. Средний россиянин имеет строгий диапазон суммы одной ставки на футбольное событие. Ситуация глобально не меняется несколько лет. Не будет роста или падения и во время Евро-2024.

«Размер средней ставки не меняется в зависимости от крупных турниров. То есть будут суммы примерно одинаковые как на Евро-2024, так и на обычные соревнования, когда большого потока новых людей нет. Сейчас есть средняя ставка в размере 1200 рублей. Ее сумма на удивление не подвержена инфляции или другим колебаниям».

Пункты приема ставок будут жить: ходит молодежь, людям нужен досуг, но точек станет меньше

Отдельная история – ставки в букмекерских клубах, как в старые добрые времена. Из-за пандемии коронавируса многие букмекеры пережили кризис отрасли в контексте классических пунктов приема ставок. Число точек значительно сократилось, некоторые компании вовсе ушли только в онлайн. В преддверии Евро-2024 ситуация стабилизировалась. Напротив, у футбольных болельщиков появился повышенный запрос на качественное место для досуга, где можно сделать ставку и хорошо провести время.

«Могу сказать, что мы точно верим в классический формат и считаем целесообразным задействовать оба канала взаимодействия с игроками. Есть формат фиджитал – единый клиентский путь. Суть в том, что у нас будет все в едином интерфейсе: приложение, интернет-сайт, терминал в пункте приема ставок. Это важно для игроков – не терять идентичность.

Мы точно продолжим вкладываться в развитие сети клубов, поскольку видим рост их посещаемости, в том числе и молодежью. Во время коронавируса были закрытия – тогда пришло понимание, что важно не количество клубов для букмекера, а их качество. Должно быть несколько мест, куда хочется прийти с друзьями каждый день», – рассказал Акимов.

Фото: Massimo Paolone/Keystone Press Agency, Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов

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