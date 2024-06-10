С 17.00 до 1.35 на победу в НХЛ – так спустились цифры на «Флориду». «Эдмонтон» весь сезон котировался выше

«Флорида» обыграла 3:0 «Эдмонтон» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли и повела в ней 1-0. В ее успех букмекеры верят гораздо больше, чем в триумф соперника.

«Флорида» – фаворит и турнира, и следующего матча, но победить дома будет сложно

Первый матч «Флорида» проводила дома, там же сыграет и второй, затем серия на две игры переместится в Эдмонтон. Дальше – уже при необходимости – арены будут чередоваться: пятый матч – во Флориде, шестой – в Эдмонтоне, седьмой – снова во Флориде.

Серия продолжается до четырех побед какой-либо из команд.

До второго матча коэффициент БЕТСИТИ на итоговый успех «Флориды» составлял 1.35 . И на выигрыш трофея «Эдмонтоном» – 3.20 .

При этом во второй игре не высветили совсем уж явного фаворита, но котировки отличаются: победа «Флориды» по ее итогам – 1.71 , «Эдмонтона» – 2.18 . Если хозяева выиграют без овертайма – 2.23 , гости – 2.90 .

Соответственно, нулевая фора – 1.69 и 2.22 .

Установлен тотал по шайбам – 5.5 . Причем коэффициенты у БЕТСИТИ одинаковы и на меньше, и на больше – 1.92 . На «обе забьют» – 1.08 . Если первой отличится «Флорида» – 1.78 , если «Эдмонтон» – 2.03 .

Голы сразу пяти игроков доходят до значения, не превышающего 1.60 . Гол Зака Хаймана оценивается в 1.40 , Эвана Бушара – в 1.45 , Картера Верхэге – в 1.50 , Александра Баркова и Сэма Райнхарта – в 1.55 . Шайба Владимира Тарасенко – 2.10 , Дмитрия Куликова – 4.00 .

«Флориду» не ставили фаворитом в начальных раскладах, а «Эдмонтон» был выше

Перед началом сезона НХЛ главным претендентом на победу считали «Каролину» за 9.00 , дальше шли «Торонто» и «Нью-Джерси» за 10.00 . У «Эдмонтона» был тот же коэффициент, что и у «Колорадо» – 11.00 . «Флорида» котировалась за 17.00 вместе с «Бостоном», а выше них помимо упомянутой пятерки оценивали «Вегас», «Рейнджерс» и «Даллас».

Перед Кубком Стэнли уже выделяли тройку фаворитов: 8.00 на «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Каролину». Далее шел «Колорадо» за 8.50 , а «Флорида» и «Даллас» за 9.00 .

«Каролина» и «Колорадо» вылетели в четвертьфинале от «Рейнджерс» и «Далласа», которые остановились на следующем этапе. «Торонто» выбыл уже в первом раунде, уступив в семи матчах «Бостону». «Нью-Джерси» вообще не попал в плей-офф. В общем, до финалов конференций из топ-пятерки добрался только «Эдмонтон».

Получается, что изначальный коэффициент на «Флориду» снизился с 17.00 до 9.00 перед плей-офф и затем до 1.35 уже в финале. У «Эдмонтона» – от 11.00 к 8.00 и к 3.20 на данный момент.

11 июня в 3:00 по Москве «Флорида» примет «Эдмонтон». В Канаде игры пройдут 14 и 16 июня (время – то же). 19, 22 и 25 июня – даты матчей, если серия продлится.

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Фото: eastnews.ru /BRUCE BENNETT, DEREK CAIN