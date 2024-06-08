PARI – спонсор сборной Сербии. Как это получилось, зачем и в чем плюсы?

Букмекерская компания PARI объявила о новом нестандартном партнерском соглашении. Подписано сотрудничество со сборной Сербии – участником Евро-2024.

Суть партнерства PARI и сборной Сербии

Букмекер уже подтвердил сделку. Ключевые моменты по историческому контракту для российского рынка:

● Это первое сотрудничество российского букмекера с любой иностранной сборной.

● Маркетинговые акции букмекер будет проводить только на территории России.

● У сборной Сербии останется свой основной местный беттинговый партнер для родной аудитории.

● Будет использоваться командный образ национальной команды, а не отдельные звезды.

«Главная идея подобной коллаборации укрепление тесных связей между двумя странами. Наше исследование полностью подтверждает это. Ведь 28% россиян, которые интересуются спортом, будут болеть за братскую страну », – в интервью Спортсу рассказал Илья Тюрин, директор по офлайн-маркетингу PARI.

Таким образом, именно российские поклонники сборной Сербии получат доступ не только к игровым акциям, связанным со ставками, но и чисто футбольным конкурсам. Например, будут разыграны игровые футболки звезд национальной сборной.

Букмекер PARI сможет использовать образы футболистов и официальный логотип национальной команды. В то же время ожидать именно отдельных игроков не стоит.

«Мы не используем индивидуальный образ игроков, а работаем с командным образом интересных для нас представителей команды», – подчеркнул Тюрин.

Сербия – главная сборная для россиян на Евро-2024

Выбор сборной Сербии в качестве исторического первого зарубежного партнера – очевиден. Ранее управляющий партнер букмекерской конторы PARI Дмитрий Сергеев рассказал, что был проведен опрос среди активных игроков. Первое место по симпатиям на Евро заняла именно Сербия, опередившая Португалию и Англию. Россияне хорошо знают звезд сборной: Душана Влаховича, Душана Тадича и Александара Митровича.

Схожая ситуация сложилась еще в 2022 году на чемпионате мира. Тогда именно матчи Сербии привлекали наибольшее внимание на групповом этапе.

В рамках Евро-2024 сборная Сербии на групповом этапе сыграет против Англии, Словении и Дании. Первый матч с командой Гарета Саутгейта состоится 16 июня.

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Фото: Gettyimages.ru /Matthias Hangst