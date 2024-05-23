Роналду потревожит аутсайдера, много голов в Германии, а финны удивят шведов – разнообразный выбор на четверг

23 мая – вполне насыщенный день с богатой спортивной программой. Криштиану Роналду проводит последние разминочные матчи перед чемпионатом Европы. Не забудем и о Бундеслиге – здесь решающие встречи за право в ней играть в следующем году. А на чемпионате мира по хоккею стартует плей-офф, где зафиксирован исторический коэффициент на Финляндию.

С мотивацией только Роналду

В чемпионате Саудовской Аравии осталось доиграть два тура. Интрига сохранилась только в борьбе за выживание. Это, безусловно, скажется на мотивации «Аль-Насра», но не Криштиану Роналду. Португалец соревнуется с бесконечностью, забив 33 гола в лиге.

Соперник «Аль-Рияд» будет очень рад ничьей, так как еще не обеспечил себе выживание. Хозяева – одна из самых осторожных команд лиги – меньше всех забили и не больше всех пропустили. У аутсайдера необычный тренд для Саудовской Аравии: в 17 матчах из 21 не проходил тотал больше 3.5. Сейчас коэффициент на такой расклад – 1.85.

Необычный сценарий в Бундеслиге

Стыковые матчи – время осторожного футбола, но «Бохум» и «Фортуна» (Дюссельдорф), похоже, будут спорить. Хозяева в десяти последних матчах из тринадцати пробивали «верховой» тотал, а в 24 играх из 33 с участием клуба проходила ставка «обе забьют».

«Фортуна» – одна из самых зрелищных команд во второй лиге. Команда из Дюссельдорфа умудрилась забить 72 гола в 34 матчах – средняя результативность больше двух. Пропускали – в среднем больше одного.

Сомнительно, что команды уйдут от трендов – ставка на обмен голами за 1.65.

Оживут ли финны?

На чемпионате мира по хоккею пока без больших сенсаций. Никто из грандов не вылетел, но негативное откровение – игра Финляндии. Сборная Суоми собрала три поражения, уступила Австрии (коэффициент был 25.00) и вышла в плей-офф только с четвертого места.

Швеция, напротив, сокрушила всех соперников и заняла первое место. Правда, на удивление пропускала хотя бы одну шайбу в каждом матче. В плей-офф будет совсем другой хоккей. Здесь стоит обратить внимание на игры финнов против больших сборных: ничья с Чехией в основное время без голов и плотная встреча с Канадой (3:5) с шансами до последних минут.

Сейчас идет тренд на понижение коэффициента в сторону Финляндии. Еще 22 мая было 7.10, а на утро 23 мая – 5.50. Финляндия с форой (+2.5) за 1.65 – разумный выбор.

Аутсайдер ли Бублик?

Крайне любопытный четвертьфинал на разминочном теннисном турнире ATP в Лионе. Перед «Ролан Гаррос» сыграют Павел Котов и Александр Бублик, представляющий Казахстан. Бублик стоит в топ-20, но идет аутсайдером в линии из-за очень плохой игры на грунтовом покрытии: с 2017 года баланс побед и поражений за сезон только раз был положительным.

Котов значится в рейтинге 57-м, но при этом грунт – самое успешное покрытие по результатам. Россиянина ведут фаворитом за 1.70, однако исход в этой встрече предугадать также легко, как сделать выбор перед броском монетки – ключевое значение имеет настроение Бублика в конкретный день. Фора в два гейма на андердога при равных шансах – достойная ставка на такой случай за 1.70.

Ставки на Спортсе

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Фото: IMAGO/Alexandre Neto / SPP/Global Look Press