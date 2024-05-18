Ставки на укусы и окончание нерабочей рукой. Самые странные варианты от букмекеров на бой Усик – Фьюри

Тайсон Фьюри и Александр Усик – короли субботнего вечера. Исторический бой вызывает большой интерес даже у тех, кто не следит за единоборствами.

Интрига зашкаливает настолько, что в бою просто нет фаворита. Некоторые букмекеры стойко держат по 1.90 на каждого. Традиционно к большим поединкам появляются специальные предложения по странным и временами забавным пари – нашли самые интересные.

Укус или удар ниже пояса?

Букмекер Tennisibet выделяется разнообразными пари на то, что в ринге обычно не происходит. Например, на обоюдный нокдаун или нокаут можно поставить за 50.00.

Традиционно не забудем и про Майка Тайсона. Куда же без него? Вероятность укуса за ухо также 50.00. Здесь не важно, кто кого будет кусать…

Еще одна любопытная история – со стулом. Достаточно кому-то из бойцов не присесть в перерыве между раундами – вот и коэффициент 11.00 сыграл. Кстати, это больше в стиле Тайсона Фьюри. Иногда британец любит эпатировать публику. Представить, что не сядет Усик – сложно.

Из более реальных предложений – нокаут после удара в корпус за 7.80 и удар ниже пояса за 1.45. Здесь ставка пройдет, если судья именно зафиксирует попадание в запретную зону и сделает замечание с паузой для пострадавшего. Коэффициент выглядит заниженным. Далеко не в каждом бою это происходит.

Для экспертов – ставки на удары нерабочей рукой. Фьюри – правша; Усик – левша. В связи с этим и для успешного пари по коэффициенту 7.80 должен пройти нокаутирующий удар именно с нерабочей стороны.

А что, если дисквалификация?

Лига Ставок дает разнообразные предложения на дисквалификацию бойцов. Можно поставить на то, что она просто случится за 100.00. А каждый боксер конкретно оценен за 125.00.

Можно совместить с ударом по судье. На такое событие – 30.00.

Если переходить к серьезным пари, то здесь самые большие коэффициенты – на быстрое завершение боя. Букмекеры ждут 12 раундов именно равной борьбы. В связи с этим на быстром нокауте можно сделать состояние. Например, завершение от украинца в первом раунде – 140.00; роковой удар от Фьюри – 116.00.

А что насчет мирного исхода? Коэффициенты равны, логично задуматься и о таком. Благо, что у Фьюри одна ничья в карьере проскакивала – в 2018 году против Уайлдера. В бою с Усиком букмекер готов помножить ставку на 17, если судья зафиксирует ничью по итогам двенадцати раундов. Важно, что отмена боя по травме в таком случае рассчитывается как возврат.

Ставки на Спортс

«Ставки для меня – деньги в унитаз». Фьюри ставил на себя, проигрывает миллионы долларов, но верит в коэффициенты выше 1000

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham