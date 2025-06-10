Давид Багдасаров: «Лотереи по всему миру считают азартными играми, но в России их очень удачно «отмазали» и увели в сторонку»

Эксперт игрового рынка Давид Багдасаров удивлен, что лотереи в России не относятся к категории азартных игр.

«Лотереи, к моему большому и дикому удивлению, на территории РФ не считаются азартными играми.

По всему миру принято считать лотереи такими же азартными играми, как ставки на спорт или казино, но в России их очень удачно «отмазали» и увели в сторонку», – заявил Багдасаров.

По итогам 2024 года выручка лотерейного оператора «Спортлото» увеличилась на 39,5% и достигла 26,91 миллиарда рублей.

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