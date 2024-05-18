Безжалостная суббота: «Краснодар» без права на ошибку, «Милан» ищет мотивацию в Турине, ночью смотрим бокс

Суббота встречает разнообразной программой. Футбольные чемпионаты постепенно заканчиваются. В РПЛ уже 18 мая либо точно потеряем одного претендента на титул, либо узнаем будущего участника Первой лиги. Особое событие – боксерский бой Усика и Фьюри. Ожидаемый поединок состоится в ночь на воскресенье в Саудовской Аравии.

Открытый футбол в южном дерби

От матча «Сочи» и «Краснодара» трудно ждать осторожной игры – в этом просто нет турнирного смысла. Аналитики Opta дают хозяевам около 1% на выживание. Для сохранения шансов хотя бы до воскресенья необходимо побеждать. «Краснодар» набрал в трех матчах одно очко, но на удивление будет контролировать «Динамо», если обыграет худший клуб сезона.

Открытый футбол Мурада Мусаева в последних встречах не подтверждается трендами: только одна встреча на дистанции в пять туров была верховой, а сам «Краснодар» не забивает уже в трех матчах подряд. У «Сочи», напротив, обратная картина – сразу шесть матчей из девяти с четырьмя и более голами.

Ничья – ужасный вариант для любого соперника. Здесь будет много риска, поэтому «обе забьют» за 1.67.

«Милан» недооценили в Турине

В Серии А вечернюю афишу украсит противостояние «Торино» и «Милана». Обе команды летом сменят тренеров. Хозяева еще сохраняют турнирную мотивацию, но шансов на еврокубки мало. «Милан» уже точно не опустится ниже второй позиции.

Команды – две противоположности по стилю. «Торино» при тренере Юриче традиционно очень редко играет «верховые» встречи – на тотал меньше 24 матча из 32. У «Милана» обратная динамика – 17 из 23 с тремя и более голами.

Команда Стефано Пиоли выиграла у «быков» шесть из восьми очных матчей. Сомнительно, что гостей справедливо ставят андердогами. Логично прогнозировать, что «Милан» не проиграет за коэффициент 1.50.

Финны должны оживать

Большой матч на чемпионате мира по хоккею. Сыграют две самые титулованные сборные последних лет – Канада и Финляндия. У финнов в прошлом матче случилась удивительная осечка – поражение от Австрии. Понятно, что теперь мотивация на большого соперника будет зашкаливать.

Канадцы пока больше развлекаются, играя результативные противостояния с аутсайдерами. Не было даже средних оппонентов в соперниках. У Финляндии – три матча из четырех на низовой тотал. Сомнительно, что и здесь будет открытый хоккей – удобный для фаворита. Финляндия за счет особенной мотивации способна выиграть хотя бы с плюсовой форой. На «+1» в пользу андердога дают приличный коэффициент 1.80.

На что ставить в бою Фьюри – Усик?

Букмекеры дают почти равные коэффициенты на главное спортивное событие выходных. Усик чуть просел по котировкам за последние несколько дней. Где-то на украинца уже можно ставить даже за 2.05. В любом случае к матчу соперники наверняка подравняются.

Очень любопытно с точки зрения риска выглядит ставка на досрочное завершение боя. Коэффициент на такой исход – 2.80. Очень редкий случай для тяжелой весовой категории, где все может решить один удар.

А для любителей необычных пари букмекеры дают несколько комичные варианты в линии. Например, можно поставить на укус в этом бою за 50.00 или удар рефери за 30.00.

Ставки на Спортсе

«Ставки для меня – деньги в унитаз». Фьюри ставил на себя, проигрывает миллионы долларов, но верит в коэффициенты выше 1000

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив; Spada/Keystone Press Agency /Global Look Press