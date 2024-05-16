Разнообразный четверг: битва за выход в РПЛ, Захарян сражается за Лигу Европы, Барселона развлекается

16 мая – самый спокойный день за последние две недели. В Кубке России и еврокубках определились финалисты. В других видах спорта программа значительно скромнее, чем в выходные. Выручают перенесенные матчи и чемпионат мира по хоккею. Ищем достойные варианты в линии на 16 мая.

Второе место вне угрозы

«Барселона» получила радостное известие от «Жироны» – главный соперник в борьбе за второе место снова проиграл. Команде Хави теперь нужно победить давно вылетевшую «Альмерию», чтобы оформить решающий задел за статус вице-чемпиона и место в Суперкубке Испании.

Худший клуб Ла Лиги по очкам не так прост. «Альмерия» – претендент на звание самой невезучей команды Европы: не добрали 17 баллов по ожидаемым очкам, имеют на 10 голов меньше в сравнении с таблицей xG.

А еще аутсайдер держит тренд на очень результативную игру: забивал в восьми матчах из десяти, верховой тотал проходил в пяти встречах из шести.

У «Барселоны» в последнее время все же есть тяга к здравому прагматизму. «Реал Сосьедад», «Кадис» и «Лас-Пальмас» были обыграны в матчах на тотал меньше и без пропущенных голов. Сейчас букмекеры верят в открытый сценарий, но есть логика поставить против аномального тотала больше 4 за 1.50.

Еврокубковая интрига для Захаряна

«Реал Сосьедад» имеет три варианта на итог сезона: Лига Европы, Лига конференций или провал и восьмое место. Решающий матч – против «Валенсии». Гости как раз приезжают в статусе преследователя, отставая на шесть очков.

Баски в конце сезона поймали свой привычный ритм с владением, контролем и скучными матчами – шесть игр из семи на тотал меньше 2.5. «Валенсия» – одна из самых осторожных команд Ла Лиги: 11 матчей из 15-ти на «низ» по классическому тоталу и всего семь из 35, где было забито четыре гола и более.

Несколько удивляет коэффициент 7.00 на гостей. Такой разницы в классе точно нет. В последних десяти очных матчах у соперников было шесть ничьих и три минимальные победы. Азиатская фора (+1) на «Валенсию» за 1.80 – объяснимое решение.

«Акрон» выйдет в РПЛ?

Куда же без российского футбола? Четверг радует перенесенными играми. Выделяется, безусловно, противостояние в Ярославле, где «Шинник» уже без мотивации примет «Акрон».

Гости в случае победы возьмут гонку за РПЛ под свой контроль, опередив Махачкалу на одно очко за два тура до финиша.

Ярославль выходит на матч в отличной форме, имея одно поражение в восьми встречах. Уступили как раз мотивированной Махачкале. У «Шинника» работает традиционный «низовой» тренд: 10 матчей из 12 на тотал меньше 2.5, а четыре гола в матче Ярославля последний раз видели еще в ноябре прошлого года.

«Акрон» выше классом, в отличной форме, предельно мотивирован. Должны дожимать за счет индивидуального мастерства. Коэффициент пока понизился только до 1.90.

Еще один концерт от Австрии?

Сборная Австрии на чемпионате мира по хоккею – гарантия зрелищности. Все матчи проиграли, но в удивительном стиле! 12 мая дали бой Швейцарии – 5:6, а затем так вовсе сотворили историю, отыгравшись у Канады со счета 1:6. Уступили в овертайме, но разве это важно?

16 мая встречаются с прагматичной, но мотивированной Финляндией. Хоккеисты Суоми имели на подготовку два дня. Логично ждать, что серия Австрии на тотал больше 5.5 будет продолжена. Коэффициент на это событие – 1.85. Ставки на Спортсе Месяц до Евро-2024. У турнира появился спорный фаворит в линии на победителя

Фото: Ricardo Larreina/Global Look Press