Не отдыхаем в воскресенье: риск «Байера», драма Махачкалы и решающий матч в Воронеже

После такой субботы в РПЛ – взять бы перерыв, а тут заключительный выходной готовит большие сюрпризы. В Германии все ясно с чемпионом, но «Байер» отправился на выезд к аутсайдеру за 50-й победой. В РПЛ программа значительно скромнее субботней, зато очень важное противостояние в Первой лиге, еще и с трендом. Разбираемся.

Махачкала вернется в элиту?

В Первой лиге уже сегодня фактически могут определиться два участника для РПЛ на будущий сезон. Махачкалинское «Динамо» сыграет на выезде против «Акрона». Если южане победят, то оторвутся от конкурента на восемь очков за два тура до финиша. У Тольятти есть матч в запасе, но это уже не сыграет роли.

Бывший клуб Курбана Бердыева – это, конечно, про оборону: 14 пропущенных мячей в 31 матче, «сухая» серия в семь игр, последний раз пропускали 1 апреля от «Кубани» (не шутка).

«Акрон» солиднее по составу, но имеет схожую закономерность по тоталам (20 матчей из 27 – «низовые»). В то же время здесь классическая ситуация, когда коэффициент аномально завышен. Даже на один гол во втором тайме дают 1.50. «Акрон» ничья точно не устроит. Такой вариант стоит рассмотреть, учитывая уровень нервозности.

Круг замкнется?

27 мая 2023 года – важная дата для современного футбола. Это последнее поражение «Байера». Случилось оно от «Бохума» в последнем туре прошлой Бундеслиги.

Леверкузен только в четверг выдал новое героическое спасение в Лиге Европы. Команда не устает опровергать тех, кто ждет морального спада или ротации. «Байер» в нынешнем сезоне доминирует в любом составе.

У «Байера», несмотря на любимый счет 2:2, суммарно все же есть тренд на относительную осторожность: 15 матчей на дистанции в 21 игру завершались на тотал меньше 3.5.

«Бохуму», руководствуясь турнирным положением, хватит мирного исхода, чтобы чувствовать себя спокойнее в борьбе за выживание. Уставший фаворит, есть тренд на снижение результативности и свежие мотивированные хозяева с качественной кредитной историей – все за тотал меньше 3.5. В линии предлагается 1.80 на такой исход.

«Факел» и «Урал» – вместе против «Балтики»?

Не меньше «Динамо» голу Нгамале радовались в Воронеже и Екатеринбурге. Два аутсайдера с худшим качеством игры встречаются между собой. Ничья позволит вместе оторваться от «Балтики» на три очка.

Пока все теории в РПЛ об отсутствии мотивации и заговорах легко разбиваются честной игрой. ЦСКА в Санкт-Петербурге – лучший пример.

Ставка на небольшое количество голов объясняется не только турнирным раскладом, но и трендами: «Факел» пробивал «верх» в четырех матчах из 24-х, между собой за два года в трех встречах соперники забили два гола, а «Урал» на выезде в среднем забивает меньше гола за игру. Разве могут быть вопросы по ставке на тотал меньше 2 за 1.75?

Будет разгром Польши?

Без России чемпионат мира по хоккею предлагает экзотические вывески и аномальные коэффициенты. Вечернюю программу украсят Польша и Швеция. Скандинавы привезли в Чехию очень солидный состав, переполненный игроками из НХЛ. Команда показала свою силу на фоне США в первом матче – 5:2.

А перед Польшей важный фактор для ставки – свежесть против усталости. Поляки сыграли 11 мая – один из ключевых матчей против Латвии. Отдали все силы и уступили в овертайме – 4:5. Теперь аутсайдер будет готовиться к Франции и Казахстану. А здесь свежие игроки высокого класса против дебютантов… Тотал больше 6.5 за 1.80 – минимальная программа.

Ставки на Спортсе

Фото: ФК «Динамо» Махачкала ; РИА Новости /Владимир Астапкович