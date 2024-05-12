«Динамо» – чемпион на 50%. Коэффициент 5000.00 на «Спартак» точно не сыграет

«Балтика» и «Динамо» сыграли матч для истории российского футбола. Одна из самых эффектных развязок, но еще не чемпионская. Важно, что москвичи выходили в Live-режиме на первое место уже после гола Фернандеса, а мяч Нгамале на 99-й минуте упрощает жизнь в борьбе за титул. Если совсем по-простому, то осталось обыграть «Крылья Советов» и не уступить «Краснодару» – этого хватит для чемпионства.

Ничья не просматривалась

«Динамо» на финише чемпионата России – ода бескомпромиссности. Клуб не сыграл вничью ни одного матча из девяти перед Калининградом. Вот, и с «Балтикой» разделить очки не вышло.

Подтверждают бело-голубые и тренд на свою результативность: восьмой из десяти «верховой» матч для «Динамо», а для новой развеселой «Балтики» так вовсе четвертый из шести на тотал больше 3.5.

Более того, «Балтика» красиво продлевает жизнь своей серии на обмен голами из шести встреч.

У Константина Тюкавина – своя борьба. Нападающий «Динамо» еще недавно котировался за коэффициент 10.00 на лучшего бомбардира. Не так эффектно, как 50.00 на чемпионство бело-голубых после 24-го тура, но также еще может сыграть. Тюкавин теперь всего на один гол отстает от Кассьерры.

Новые расклады в чемпионской гонке

Аналитики Opta дают на чемпионский титул «Динамо» осторожные прогнозы. Пока гонка не закончена – только чуть больше 50% на итоговый успех. «Зенит» имеет достойные 30%, а «Краснодар» на удивление остается третьим кандидатом с 20% даже на фоне серии поражений. А вот «Спартак» со своим сказочным коэффициентом 5000.00 до следующего тура все же не дожил, хотя было близко.

У букмекеров веры в первый титул «Динамо» в XXI веке значительно больше, нежели у аналитиков. Самый свежий коэффициент на первое место – 1.57. Это сильно разнится с версией от Opta, так как соответствует 63-64% на титул. «Зенит» теперь имеет самый высокий коэффициент за последние шесть лет – 3.40, а «Краснодар» взлетел до 7.00.

«Зенит» впереди ждет выезд в Грозный и домашний матч с «Ростовом». «Краснодар» отправляется в гости к «Сочи» и в последнем туре примет «Динамо». Похоже, на лучшую гонку в истории РПЛ с точки зрения не качества, а интриги. Cтавки на Спортс «Спартак» закрепил новый тренд, а «Краснодар» с Мусаевым – непобедим по угловым

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов