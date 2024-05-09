Что ждать в четверг: Миранчук близок к финалу, «Байер» – к триумфу после перерыва, «Астон Вилла» – к чуду

Невероятные развязки в еврокубках вполне возможны и сегодня – сразу три полуфинала в Лиге Европы и Лиге конференций! В дополнение к ним затронем еще пару кубковых матчей.

«Аталанта» должна побеждать худшую гостевую команду Франции

«Аталанта» примет «Марсель» после гостевых 1:1. Итальянцы в Серии А на своем поле выиграли 11 матчей из 16 всего, а французы в Лиге 1 вместе с «Клермоном» играют на выезде хуже остальных. Да и в еврокубках у «Марселя» только одна гостевая победа в этом сезоне, а поражений – четыре.

Победа «Аталанты» в основное время котируется за 1.79.

«Байер» подтвердит силу во втором тайме

«Байер» примет «Рому» через неделю после 2:0 в Риме. Мы постоянно приводили статистику вторых таймов «Байера» – и сделаем это еще раз. У него 22 победы из 32 возможных и только одно поражение. У «Ромы» 17 побед во вторых таймах и восемь поражений – она в четверке в Италии.

«Байер» вполне может решить вопрос ко второму тайму, но к тренду пока еще стоит присмотреться в важных матчах. На победу немцев после перерыва – 1.81.

«Астон Вилла» мощно начнет против «Олимпиакоса»

После домашних 2:4 ехать в кипящую Грецию – не слишком приятная перспектива. Но все же «Вилла» хорошо играет в первых таймах по сезону – в АПЛ лучше нее начинают только две команды. А «Оли» по сезону выглядел лучше после перерыва – 16 побед и три поражения, а до – 11 и семь.

Нулевая фора на «Виллу» в первом тайме идет за 1.54. Можно рискнуть с -0.25 за 1.98.

В Кубке Норвегии хотим зрелища!

Победитель проследует в четвертьфинал. «Стремсгодсет» пробивал ТБ2.5 в последних шести матчах Кубка, «Лиллестрем» – в последних пяти, а из гостевых – даже в семи. Так что небольшой коэффициент на ТБ2.5 не удивляет – 1.62.

А ТБ2.75 дают за 1.73.

А в финале Кубка Бельгии вычисляем, чья форма хуже

Схлестнутся «Юнион» и «Антверпен». Первые недавно проиграли сразу четыре матча подряд, но в последних трех играх взяли семь очков в лиге. Что примечательно – расправились именно с «Антверпеном» 4:1 и 3:0 и как раз в конце апреля.

У «Антверпена» вообще все грустно с конца марта – шесть поражений в семи играх. Неудивительно, что фаворит кубкового матча – «Юнион» с -0.25 за 1.53 или прямой победой за 1.80.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Большие загадки ЛЕ/ЛК: выйдет ли в финал «Аталанта», сотворит ли чудо «Астон Вилла», удержится ли «Фиорентина»?

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: IMAGO/Ulrich Hufnagel/Global Look Press