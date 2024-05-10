Электроник сразу станет чемпионом? Горячая семерка и один статист на ESL Pro League 19

На Мальте близится развязка престижного турнира по Сounter Striker 2 ESL Pro League 19. 24 команды вылетели – остались только лучшие. 7 мая обошлось без сенсаций – выиграли те, кто и должны были по коэффициентам БЕТСИТИ .

До турнира букмекеры выделяли большой квартет фаворитов: Team Vitality, Astralis, MOUZ и FaZe Clan. Все котировались в диапазоне от 5.00 до 6.50 .

Пока без сенсаций, но в полуфинале всех любимчиков букмекеров точно не будет – FaZe и Vitality вышли в сетке друг на друга.

FaZe перед четвертьфиналом отметились очень мощным началом на первой карте против NaVi – 6:0, чем предрешили исход всего противостояния.

Кто главный претендент на победу в топ-8?

Матч Vitality и FaZe выглядит гарантией трех карт. Горячая битва – главный претендент называться досрочным финалом. Французы из Vitality бойко прихлопнули всех соперников на тотал меньше, а у FaZe все в порядке с лидерами – Broky и Karrigan поджарили NAVI, хотя в линии были варианты для андердогов за 2.15 .

MOUZ – короли групповых этапов на последних турнирах, но в плей-офф одна из самых юных команд начинает дрожать. Противостояние с G2 – ода непредсказуемости. Здесь может быть как разгром, так и плотная борьба на третьей карте. G2 полностью зарядились настроением m0NESY, меняющего статус лучшего игрока на худшего, вопреки всем линиям.

А вот самый очевидный расклад – во встрече Astralis и Team Liquid. Датчане в обновленном составе должны катком проехать по самой слабой команде в восьмерке. Редкий случай, когда хочется поставить и на 1.35 в пользу фаворита .

Встреча Complexity Gaming и Virtus – точно не лучший вариант для прогноза. Первые вроде бы планировали постучать в элиту с приходом Яблоновски, но в 2024 году выдали эпичный турнир без выигранной карты.

А теперь уже здесь удивили NAVI, имея 3.00 ; вторые в центре внимания из-за резонансного подписания Электроника. Звездный игрок пока привыкает к новым партнерам, но в решающий момент может сделать разницу. Здесь – почти бросок монетки, но в линии наверняка перевесит звездный статус Virtus.pro.

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