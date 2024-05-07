«ПСЖ» уже полгода постоянно пропускает дома. Получил и от «Боруссии» – первым же ударом после перерыва

«ПСЖ» принимал «Боруссию» в ответной игре Лиги чемпионов – в первой уступил 0:1 в Дортмунде. Опасная ситуация даже несмотря на статус фаворита – ведь парижане регулярно пропускают дома.

И сейчас не убереглись.

«Боруссия» терпела в первом тайме, а потом забила

С другой стороны, терпеть особо было нечего – «ПСЖ» играл слишком медленно и не создавал ничего вообще. Даже у «Боруссии» шанс был более выразительным, когда не забил Карим Адейеми.

Как стартовал второй тайм, «Боруссия» добилась права на угловой удар, а Матс Хуммельс всадил мяч в ворота, не выиграв борьбу ни у кого вообще – стоял совсем один. «ПСЖ», казалось, почти не допускал немецких атак, но пропустил крайне легко.

В первом тайме «Боруссия» пробила четырежды по чужим воротам, во втором – результативным стал первый же удар.

Что давали букмекеры на успех «Боруссии» по голам

В сухом матче «ПСЖ» были серьезные сомнения. Гол «Боруссии» на «Парк де Пренс» в любое время котировался за 1.38. Причем больше верили в забитый мяч после перерыва (1.93), а не до (2.30).

Помимо этого был и вариант с ТБ1 «Боруссии» за 1.83, хотя в два гола немцев в Париже верилось не так уж и легко.

А еще – вполне рассматривался вариант «обе забьют», потому что уж без гола «ПСЖ» едва ли можно было обойтись. Но коэффициент не слишком интересный – 1.50.

«ПСЖ» постоянно пропускает дома в Лиге 1

Вообще, «ПСЖ» – даже не лучшая домашняя команда чемпионата Франции, у «Лилля» на две победы больше. Но главное – другое: «ПСЖ» пропустил дома 19 голов. Сразу у восьми команд по пропущенным голам на своем поле показатель лучше.

Сухих матчей дома в Лиге 1 у «ПСЖ» всего четверть – четыре из 16. И остались они еще в прошлой осени. Начиная с 5:2 над «Монако», которые были в конце ноября, парижане неизменно пропускают дома хотя бы гол.

Причем какого-то разграничения по таймам тут нет – 10:9 по ним. Есть только регулярность, что это случается в каждом внутреннем матче уже почти полгода.

В других турнирах все примерно так же. В Кубке «ПСЖ» отыграл два домашних матча, из которых пропускал в двух. В Лиге чемпионов он провел на своем поле пять игр, но три – против «Боруссии», «Милана» и «Реал Сосьедад» – всухую.

У «Боруссии» особенных гостевых аргументов на эту статистику не было. В Бундеслиге она забила дома 33 гола, в гостях – 31. В ЛЧ было шесть голов на выезде, а на домашней арене – десять. Гостевые голы тоже делятся поровну по таймам – 3:3.

Но свой гостевой гол исполнила в полуфинале ЛЧ в очень важный момент. «ПСЖ», у которого совсем не клеилась игра, вынужден был забивать дважды меньше чем за тайм.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Оказалось, Тонали ставил на матчи «Ньюкасла» – но только на победы. Избежал жесткого бана

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, David Ramos