Что украсит наше воскресенье: угловые «Спартака» и «Байера», второй тайм «Ливерпуля», фора против «Ювентуса»

Продолжаются матчи РПЛ и топ-5 лиг – это уже один из последних крутых уикэндов. Выбрали самые громкие матчи – там есть интересные варианты.

«Динамо» превзойдет «Сочи» в первом тайме

Матч пройдет в Москве. Динамовцы неплохо начинают матчи – 12 побед в 26 первых таймах, а сочинцы – самая худшая по ним команда (4 победы и 12 поражений).

Аккуратные -0.25 на «Динамо» в первом тайме за 1.83 – интересный вариант. При Роберте Морено «Сочи», как правило», уступает до перерыва.

«Спартак» победит «Пари НН» по угловым

«Спартак» – не лидер по количеству угловых (5,31), но «Пари НН» – аутсайдер (3,54), меньше которого их никто не подает. Чуть другие цифры дома у «Пари НН» (3,08) и в гостях у «Спартака» (4,46), но смысл тот же.

Победа «Спартака» по угловым в матче в Нижнем Новгороде оценивается в 1.65.

«Ливерпуль» сыграет лучше «Тоттенхэма» после перерыва

Мы все же упрямо продолжаем верить в «Ливерпуль» во вторых таймах. Таблица пока обязывает – 25 победных из 35 возможных. Если считать виртуальные очки во вторых таймах, то «Тоттенхэм» набрал на 15 меньше.

Победа «Ливерпуля» во втором тайме котируется за 1.70.

«Байер» подаст больше угловых, чем «Айнтрахт»

По ним «Байер» – лидер Бундеслиги с отрывом, подает в среднем 7,1 за игру, а «Айнтрахт» с 4,35 – четвертый с конца. Дома у «Айнтрахта» – 5,27, в гостях у «Байера» – 6,33. Получаются чуть другие цифры, но все равно в пользу чемпиона.

Матч состоится во Франкфурте. Известна нулевая фора на «Байер» по угловым – 1.65.

«Рома» не уступит «Ювентусу»

«Рома» при Даниэле Де Росси продолжает классно выступать в чемпионате. За последние десять матчей она проиграла лишь однажды. За пятое место продолжается ожесточенная борьба. А у «Юве» отрезок не самый успешный – всего две победы в 13 последних матчах.

Есть +0.25 на «Рому» за 1.66. Нулевая фора предложена за 2.09.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Оказалось, Тонали ставил на матчи «Ньюкасла» – но только на победы. Избежал жесткого бана

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; Gettyimages /Leon Kuegeler