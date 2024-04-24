ESL Pro League Season 19: всего три фаворита и новая звезда Восточной Европы

23 апреля 2024 года стартовала ESL Pro League Season 19. 32 лучшие команды мира, сыграют за призовой фонд в 750 000 долларов.

Игры в Группе А будут проходить по системе тройного выбывания. Только четыре команды пройдут в следующую стадию турнира. Группа В также будет играть по системе тройного выбывания, и только четыре команды продвинутся в следующую фазу. Из всех групп 16 команд выйдут в плей-офф, который будет проходить по системе одинарного выбывания. Важно, что победитель каждой группы попадает напрямую в четвертьфинал. Команды, занявшие второе место, проходят по второй раунд плей-офф. Участники с третьего места и победители сетки последнего шанса сыграют в первом раунде плей-офф.

Пары соперников на ESL Pro League Season 19 будут размещены друг напротив друга на расстоянии нескольких метров. Организаторы Про-лиги объяснили, что рассчитывают получить больше эмоций и зрелищности от сокращения расстояния между соперниками.

У букмекеров всего три фаворита, и два из них – всегда в топе на турнирах. Спасибо БЕТСИТИ за линию.

● Faze – вечный фаворит любого турнира. Писать про то, что команда может побеждать даже с закрытыми глазами уже и не стоит. Это как «Реал Мадрид» в Лиге чемпионов. 23 апреля главная звезда ropz и FaZe Clan начали выступление на ESL Pro League Season 19. В стартовом матче команда обыграла Imperial Esports со счётом 2:0. 24 апреля в 20:30 МСК FaZe встретится с Astralis. FaZe победят за 3.50.

● G2 – самая непредсказуемая команда на про-сцене. Она может проваливать турнир за турниром. Например, на онлайн-чемпионате CCT Online Finals 5 состав занял 5-6-е место после проигрыша Guild Eagles – 44-й команде рейтинга. G2 может делать непонятные замены – из команды ушел Jks, а вместо него взяли Нексу. Он капитан. Как и Хукси. И как будут делить капитанские обязанности в G2, пока неясно. А если Нексу взяли, чтобы добавить огневой мощи, то что-то явно идет не так. Но особенность G2 в том, что чаще всего она побеждает, когда никто этого не ждет. Прошлогодний финальный Бласт выиграли именно они. G2 за 5.00.

● И Virtus.pro. Как писал эксперт Кибера Федя Хван:

Трансфер Электроника в Virtus.pro – важнейший переход в Восточной Европе за последние 9 месяцев. Еще больше он важен для самого Дениса, который впервые за много лет станет главной звездой в команде. В NAVI Электроник переходил к Симплу и, вероятно, понимал, что никогда не станет первым номером команды. Долгое время тактики строились на создании пространства для Костылева, а прозвище «Симпл + 4» закрепилось за NAVI намного раньше, чем такой же стиль показала Vitality. Разумеется, Электроник был важным и ценным активом – топовый рифлер, вторая скрипка команды, без которого многих побед бы не было. Но все же решающие действия в раунде делал Костылев.

В последний раз Денис был первой скрипкой еще в Flipsid3 с Блейдом. Но тогда он был молодым и перспективным. В 26 лет он впервые станет ключевым игроком, от которого будет зависеть игра команды. И такое неожиданное изменение роли может психологически повлиять на игрока.

Игроки VP не скрывают, что очень хотят поиграть вместе с Денисом. Аналитики со стороны предсказывают изменение стиля игры. «А Electronic спокойно может быть сорвиголовой – бегать, убивать, все остальное», – говорил Sotf1k. В общем, никто не скрывает, что Денис должен вывести Virtus.pro на новый уровень. К тому же VP – команда, игра в которой не строится лишь от снайпера. Да, Джейм очень важен, но по статистике он далеко не лидер – за 2024 год идет на третьем месте после Флита и Фейма.

Электроник понимает, что за него заплатили большую сумму и ждут топовой игры на ключевых позициях, что он должен стать главным игроком на сервере.

Вот только в первой игре не пошло. Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков прокомментировал дебютный матч Дениса electroNic Шарипова в составе Virtus.pro по CS2. По мнению Бирюкова, восточноевропейской команде потребуется время для перестройки: «Почему все так удивились поражению VP? Электроник не может в соло сделать результат. Чтобы VP выигрывали им нужно менять всю структуру, игровую идеологию. Они застряли в мете CSGO, но сейчас другая игра, их идеи не очень продуктивны».

Победа Vp на турнире идет за 9.00.

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Фото: Joel Marklund/Global Look Press