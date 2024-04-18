Что там в Кубке? «Зенит» все такой же явный фаворит, «Спартак» не видят даже в финале Пути регионов

В Кубке России прошли очередные раунды в Пути РПЛ и Пути регионов. Известны дальнейшие пары, а участников все меньше.

А фавориты те же? Даем короткий расклад.

Кто где играет и что будет? Кто-то из пары ЦСКА – «Зенит» – точно в Суперфинале

Финальная пара Пути РПЛ – ЦСКА против «Зенита». Первый матч пройдет в Москве, второй – в Петербурге. Точные даты еще неизвестны, первая игра состоится в промежуток 30 апреля – 2 мая, вторая – 14-16 мая.

Победитель пары выходит в Суперфинал, проигравший – покидает турнир.

В Пути регионов «Ростов» примет «Балтику», а «Динамо» – «Спартак». Матчи также пройдут в период с 30 апреля по 2 мая – точные даты появятся позже.

Проигравшие в этих парах прощаются с турниром, победители сыграют в финале Пути регионов 14-16 мая (будет один матч). Победитель финала выйдет в Суперфинал.

Таким образом, в решающем матче за трофей точно сыграют ЦСКА или «Зенит», а соперником будет какой-то из четырех клубов – «Спартак», «Динамо», «Ростов» или «Балтика».

«Спартак» не выйдет ни в один из финалов?

В Пути РПЛ фаворитом противостояния видится «Зенит» – букмекеры дают 1.41 на его выход в Суперфинал. Успех ЦСКА котируется только за 3.10. И в предстоящей игре в Москве фаворит – «Зенит»: 2.24 на победу против 3.20 у соперника.

В Пути регионов больше вероятен финал между «Ростовом» и «Динамо». Проход «Ростова» оценен в 1.53, а «Балтики» – в 2.60, победа хозяев в их матче – 2.00, гостей – 4.10. Выход «Динамо» букмекеры котируют в 1.78, «Спартака» – в 2.10, победа динамовцев в основное время – 2.36, спартаковцев – 3.00.

Есть и котировки на победителя Пути регионов. Расклады такие: 2.60 – «Динамо», 3.20 – «Спартак», 3.80 – «Ростов», 8.00 – «Балтика». Получается, что в Суперфинале ждут «Зенит» и «Динамо».

А фаворит Кубка не меняется

В Кубке России осталось шесть команд. Двум из них – ЦСКА и «Зениту» – до трофея осталось два раунда. Еще четырем – «Динамо», «Спартаку», «Ростову» и «Балтике» – три.

Коэффициенты на победителя турнира выглядят следующим образом. Главный фаворит – «Зенит» с 1.81, а остальные отстают – 5.40 на ЦСКА, 8.00 – на «Динамо», 9.00 – на «Спартак». Вероятность победы в Кубке «Ростова» оценивается в 12.00, а «Балтики» – в 20.00.

И еще одна любопытная ставка – 2.00 на то, что «Зенит» не выиграет Кубок России. Пройдет ли она – узнаем или по итогам финала Пути РПЛ, или 2 июня в «Лужниках», где состоится Суперфинал.

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф