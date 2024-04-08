Встречаем лучший футбол в мире: «Реал» и «Сити» долго не проигрывают, «Арсенал» прибавляет круче «Баварии»

Стартуют первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Вывески потрясающие – «Реал» – «Манчестер Сити» и «Арсенал» – «Бавария».

Предвкушаем главный европейский футбол.

У «Реала» и «Сити» – длиннющие серии без поражений. Кто дрогнет первым?

«Реал» не проигрывает 24 матча подряд в Ла Лиге. Единственное поражение состоялось еще в сентябре от «Атлетико», ему же команда проигрывала и в Кубке в январе. Больше никто «Реал» в этом сезоне во всех турнирах обыграть не смог.

Также «Реал» пропустил меньше всех голов в лиге – всего 20. Ближайший конкурент по этому показателю – «Атлетик» с 28. Еще команда делит первое место с «Барселоной» по угловым (6,07) и практически идеально играет дома (13 побед и две ничьих в 15 матчах).

Вопрос о чемпионстве в лиге уже не стоит – плюс восемь от «Барсы» за восемь туров до конца.

У «Ман Сити» борьба в самом разгаре – отставание в очко от «Арсенала» и «Ливерпуля». Форма – мощь: последнее поражение было в декабре от «Астон Виллы», с тех пор – 25 матчей во всех турнирах, из них – 21 победа.

Еще «Сити» делит с «Виллой» лучший результат в АПЛ по первым таймам, победив в 15. Вторых выиграно 17, но три команды из турнира за этот отрезок играют лучше. Зато по угловым «Сити» точно всех опережает.

Давно травмированные Тибо Куртуа и Давид Алаба не помогут «Реал». У «Сити» лечится Кайл Уокер, также под вопросом выход на поле Йошко Гвардола.

Букмекеры считают фаворитом противостояния «Ман Сити» – 1.43 на выход против 2.74 «Реала». И в мадридском матче также больше шансов на победу у англичан – 2.50 против 3.02. При этом от игры, скорее, ждут голов – 1.83 на ТБ2.5.

Примечательно, что в шести из семи последних матчей между соперниками верх как раз проходил. При этом чуть понизить тотал, скажем, до ТБ2.25 – нет смысла, так как коэффициент будет равен 1.54. Так что ТБ2.5 за 1.83 пока смотрится интереснее.

«Арсенал» круче «Баварии» по форме и прибавляет после перерыва

«Арсеналу» совсем сложно дался декабрь, после чего он выдал суперсерию из 11 побед в 13 матчах во всех турнирах. В том числе выиграл 10 из 11 в АПЛ с разницей 38:4, а единственную ничью заработал на чрезвычайно сложном выезде на «Этихад».

У «Арсенала» в разгаре чемпионская гонка, где он возглавляет таблицу вместе с «Ливерпулем». А в ЛЧ идет вторым фаворитом после «Ман Сити».

«Бавария» уже лишилась всяких шансов на чемпионство – остались лишь какие-то теоретические, которые уже совсем никому не интересны. Можно полностью сосредоточиться на ЛЧ, но готовность под большим вопросом. Из последних десяти матчей во всех турнирах команда проиграла половину. И все это каким-то образом контрастирует с разгромом «Лацио» или 13 голами в ворота «Майнца» и «Дармштадта».

При этом «Бавария» все так же забивает не меньше двух практически регулярно, подает много угловых в Бундеслиге и гоняет верхи. Вот только едва ли такие матчи, как против «Хайденхайма» (2:3), могут настроить на оптимизм фанатов.

Единственная потеря «Арсенала» перед 1/4 ЛЧ – Юрриен Тимбер. «Бавария», напротив, может недосчитаться сразу девятерых. В их числе – Мануэль Нойер, Кингсли Коман, Лерой Сане, Саша Боэ и Нуссаир Мазрауи.

Букмекеры склоняются к тому, что в полуфинал выйдет «Арсенал» – 1.68, но на «Баварию» есть не гигантские 2.13. В лондонском матче фаворит очевиден – 1.72 на победу хозяев, 4.55 – гостей. Голы тоже ожидаются – 1.67 на ТБ2.5.

У «Баварии» нет перекосов по таймам – команда выглядит стабильно в обеих половинах матча. «Арсенал» же прибавляет после перерыва – 20 побед во вторых таймах против 13 в первых. Фора -0.25 на второй тайм «Арсенала» оценена в 1.70.

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan, Denis Doyle, Justin Setterfield