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Супергерои РПЛ вернулись! Сколько голов у «КС», ТМ у «Зенита», «Динамо» разберет «Спартак»

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Очередной тур РПЛ растянется сразу на три дня, в понедельник «Оренбург» и «Рубин» закроют тур, а мы пока собрали все тренды и линии на выходные.

«Урал» и «Крылья Советов» не уйдут без голов

Конечно, обе команды не радуют результативностью в последнее время, но в очных матчах – всегда пожар! Оба соперника отличались в 12 из 15 личных встреч в чемпионате.

«Урал» забивал в 4 из 5 последних домашних матчей в РПЛ, не сумев пробить только казанцев. Самарцы входят в топ-3 по пропущенным голам в РПЛ-2023/24. Но и по статистике забивают очень много, особенно, если откинуть прошлые игры.

Обе забьют за 1.78.

«Краснодар» не проиграет «Пари». Им просто нельзя

Возвращение Мурада Мусаева положительным образом сказалось на команде, да и «Пари» краснодарцы в рамках РПЛ еще не уступали (4 победы, 1 ничья). Плюс в обеих кубковых встречах в этом сезоне сильнее был претендент на чемпионство. «Нижний Новгород» дома забивает регулярно, поэтому голы в этой встрече должны быть. При этом самим хозяевам будет тяжело без одного из ключевых защитников. 

«Краснодар» не проиграет и ТБ 1,5 за 1.85.

«Ростов» просто не проиграет

Ростовчане показали свой лучший старт в календарном году в истории. Причем двое из трех последних соперников команды вообще являются претендентами на чемпионство. На своем поле «Ростов» выиграл в пяти подряд матчах в Премьер-лиге, а уступил дома в РПЛ-2023/24 и вовсе один раз. В трех последних матчах в чемпионате – восемь голов. В соперниках «Сочи», поэтому тут все предсказуемо.

«Ростов» не проиграет и ТБ 2,5 за 2.50.

ЦСКА не впечатляет, «Факел» – зажжет

Команду Владимира Федотова на неделе ждет ФОНБЕТ Кубок России. С середины августа ЦСКА выиграл в РПЛ всего в пяти матчах, причем трижды – с минимальным преимуществом в счете. Играющий от обороны «Факел» приедет отстаивать ничью. Причем в семи последних гостевых воронежцы проиграли всего один раз, да и то с разницей в один гол.

«Факел» с форой (+1) за 1.82.

«Зенит» сыграет в эконом-режиме

Матч с «Балтикой» попал между «Спартаком» в Кубке и «Краснодаром» в РПЛ. Надо экономить и ротировать состав, но и тут все будет «ок», ведь принимать худшую команду по игре на выезде. Но не все так просто, в пяти последних матчах в РПЛ «Балтика» пропустила всего два гола, но и забила столько же. Весьма достойно клуб выглядел и в трех личных встречах с «Зенитом» в этом сезоне. Лучше перестраховаться и ждать низы.

Победа «Зенита» и ТМ 3,5 за 2.10.

«Ахмат» дома – сила

На выезде «Ахмат» и результат не дает, и голов забивает мало, но дома, ух! Команда забила в 13 из 15 последних домашних матчей в РПЛ.  В активе у грозненцев в 14 предыдущих поединках в Премьер-лиге лишь две игры на ноль. Повод для «Локомотива» продолжить тенденцию.

«Локо» лидирует в РПЛ по обмену голами, который случился в 15 из 21 матчах команды в нынешнем чемпионате. А с учетом того, что оба соперника отличались и в 4 из 5 последних личных встреч в РПЛ, ждем голов.

Обе забьют за 1.60.

В Москве новая история

Мы привыкли, что «Динамо» – вечный андердог в матчах со «Спартаком». Но сейчас получили статус фаворитов: все из-за того, что и в таблице выше, и по игре лучше. «Спартаку» играть после «Зенита», в чемпионате дела у команды после зимнего перерыва складываются неважно – два очка в трех играх и повторение своей самой продолжительной серии без забитых мячей в РПЛ.

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Итак, у гостей появляется шанс открыть счет голам в весенней части чемпионата. А «Динамо» особых проблем с атакой не имеет. Осторожные «Динамо» не проиграет и ТБ 1,5 за 1.75.

Ничего не ждем в Оренбурге

В прошлом туре впервые за 13 последних игр казанцев в чемпионате было забито как минимум три гола. «Рубин» приучил к тому, что «засушить» может любого соперника, но в игре с «Ахматом» казанцы забили больше одного гола всего в четвертый раз в нынешнем чемпионате! «Оренбург» не забивает больше одного гола уже 11 матчей в РПЛ. При этом в четырех последних играх в чемпионате всего два пропущенных мяча. 

Встреча первого круга между командами завершилась со счетом 1:1. Вряд ли мы увидим много голов и в этот раз. Тотал меньше 2,5 – 1.58.

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Владимир Федоренко

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