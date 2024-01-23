Голы в ворота «Ман Сити», характер «Астон Виллы» после перерыва и вера в «Лион» – вот что разукрасит вечер пятницы

Необычно: впервые за последние пару недель в этот день нет ни Кубка Африки, ни Кубка Азии. Сделаем передышку и обратимся к клубным матчам.

В Италии – интересный и рискованный тренд

Ставка на ТМ1 в первом тайме за 1.60 не кажется гениальным ходом, но момент и правда любопытный. «Кальяри» принимает «Торино»: хозяева забили только пять голов до перерыва (а после – 15), у гостей в этот же отрезок разница 8:4 (а после – 10:14). И все же ставить фактически придется на 0:0 в первом тайме – а это всегда рискованно.

Как вариант, рассмотреть ничью в первом тайме за 1.94: «Торино» в 21 туре до перерыва играло вничью 14 раз, «Кальяри» – девять.

Ну как же обойтись без наших -0.25 на первый тайм?

Теперь шанс выпал в матче «Айнтрахт» – «Майнц». Поясняем: лучше «Айнтрахта» до перерыва играют только пять команд в Бундеслиге (восемь побед из 18 возможных), хуже «Майнца» – никто (восемь поражений из 17).

-0.25 на «Айнтрахт» в первом тайме дают за 2.09. Даже великовато. А нулевая фора не очень выгодна – 1.53.

Попробуем поймать «Ренн» на цифрах. «Лион», не подведи!

«Лион» принимает «Ренн» в Лиге 1. «Ренн» забил меньше трети своих голов до перерыва (восемь из 25), но главное – всего пять из этих 25 на выезде. Если «Ренн» не забьет в первом тайме, сыграет коэффициент 1.61.

Но неудачный сезон «Лиона» многое портит. Дома они пропускают чуть чаще (16 из 30) и до перерыва – тоже чуть больше (те же 16 из 30). Что здесь пересилит? «Лион» последние два домашних матча выиграл всухую, но и «Ренн» в прошлой игре в гостях забил трижды. Если уж очень рискованно, давайте просто понаблюдаем.

«Вилла» выдержит атаки «Челси» во втором тайме

В Кубке Англии «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Челси». Если адаптировать тренды из АПЛ, то видно, что обе команды прилично играют до перерыва, но совсем по-разному – после: «Вилла» – пятая сверху, «Челси» – четвертый снизу. У «Виллы» выиграно девять вторых таймов из 21, у «Челси» проиграно десять.

+0.25 на «Виллу» во втором тайме идет за 1.77.

Необычная ставка в матче «Тоттенхэма» и «Ман Сити» – не на фаворита

Более того, считаем голы «Тоттенхэма»! Его ТБ1.0 за 1.72 – это интересно. В АПЛ только «Тоттенхэм» забивал во всех 21 матчах сезона, а минимум дважды – в 16 из них. В последних четырех матчах против «Сити» «Тоттенхэм» трижды забивал не меньше двух.

Гол «Тоттенхэма» идет всего за 1.34 и наверняка будет забит. Все что больше – уже бонус.

Фото: Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages/Stu Forster