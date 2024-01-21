Фавориты Australian Open перед 1/4: Соболенко вместо Швентек, топ-5 у мужчин не изменился – и Медведев в нем остался

Australian Open-2024 приближается к развязке – впереди четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Списки фаворитов немного поменялись, а интриги сохраняются – но, возможно, не на ближайшей стадии.

Как выглядят фавориты турнира перед четвертьфинальными матчами:

Что можно отметить у мужчин:

● Остается та же пятерка главных фаворитов, их коэффициенты по понятным причинам ближе к титулу немного изменились. Но троица Рублев-Хуркач-Фриц не входила в число топ-8 претендентов.

Вместо них там находились Хольгер Руне, Стефанос Циципас и Григор Димитров. Циципас уступил Тэйлору Фрицу в 1/8 финала, а Димитров сошел с дистанции раундом ранее, уступив Нуну Боржесу. Датчанин же внезапно проиграл во втором круге французу Артуру Казо.

● Есть и другие коэффициенты на теннисистов. Например, 1.48 на выход в финал Новака Джоковича и 1.70 – Карлоса Алькараса, 1.73 – на то, что Джокович не выиграет турнир.

● Что еще поставить на россиян? Выход в финал Даниила Медведева котируется за 3.20, Андрея Рублева – за 13.00. Есть и специальная ставка на то, что у мужского Australian Open будет победитель из России – за 6.80.

Или такой вариант: победа Джоковича или Медведева – за 1.72, Алькараса или Медведева – за 2.56, Синнера или Медведева – за 3.41.

● В четвертьфиналах – четыре явных фаворита: Джокович (1.10) против Фрица (8.10), Алькарас (1.18) против Зверева (4.80), Синнер (1.25) против Рублева (4.20), Медведев (1.38) против Хуркача (3.00). Не будет интриг? Но все равно они появятся позже.

У женщин ситуация такая:

● Изначально из топ-8 фавориток до четвертьфинала дошли лишь три теннисистки – Арина Соболенко, Кори Гауфф и Циньвэнь Чжэн. Главной сенсацией был вылет Иги Швентек от Линды Носковой в третьем круге. Но еще одна крупная неожиданность случилась в первом раунде, когда выбыла Елена Рыбакина, уступив Каролине Плишковой.

И еще три теннисистки из начальных топ-8 не попали в 1/4. Маркета Вондроушова также вылетела сразу (уступила Даяне Ястремской), а спустя раунд Онс Жабер и Джессика Пегула проиграли соответственно Мирре Андреевой и Кларе Бюрель.

● Выход в финал Соболенко котируется за 1.90, Гауфф – за 2.00, Чжэн – за 2.30, Носковой – за 3.00. Остальные – гораздо выше (скажем, 10.00 – на Крейчикову в финале). Если Соболенко не выиграет турнир, сыграет коэффициент 1.62.

А участие в финале Анны Калинской оценивается коэффициентом 6.00.

● В четвертьфинальных матчах будто бы и нет интриги: 1.11 на Гауфф против Костюк (7.60), 1.15 на Соболенко против Крейчиковой (5.90), 1.35 на Чжэн против Калинской (3.20). Да и Носкова в матче с Ястремской – ощутимый фаворит (1.52 против 2.55).

Четвертьфинальные матчи Australian Open запланированы на 23-24 января.

Фото: IMAGO/Virginie Bouyer, Chu Chen/XinHua/Global Look Press