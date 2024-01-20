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«Реал» спасся в матче с «Альмерией», в прематче были лютыми фаворитами, в итоге чуть не сгорели

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«Реал» продлил до 14 матчей серию без поражений в Ла Лиге. Сегодня «сливочные» обыграли «Альмерию» (3:2) в матче 21-го тура, при этом прогорая со счетом 0:2 после 1-го тайма. После единственного в нынешнем розыгрыше Ла Лиги поражения от «Атлетико» в сентябре «Реал» не проигрывает в чемпионате 14 матчей подряд. На этом отрезке мадридцы одержали 11 побед и три раза сыграли вничью.

К концу 1-го тайма игры 21-го тура Ла Лиги «Реал» проигрывал «Альмерии» со счетом 0:2, ни разу не пробив в створ ворот. Как передает Madrid Xtra, болельщики на «Сантьяго Бернабеу» свистели, выражая недовольство игрой «сливочных». После свистка на перерыв, когда команды уходили в раздевалку, фанаты вновь освистали «Реал». И это сработало.

В прематче Мадрид шел за 1.30, на «Альмерию» – 8.25. ничья, которая в итоге сыграла в основное время – 6.25.

В итоге после 11 минут добавленного времени «Реал» вырвал победу на 99 минуте.

Что в итоге в активе:

Обе команды забили за 2.10.

Тотал больше 4,5 сыграл за 2.75.

Два мяча «Альмерии» – 3.88.

Главная звезда команды Джуд Беллингем забил впервые за месяц – «Альмерии» с пенальти. У хавбека 18+7 в 26 матчах за «Реал». На гол Джуда давали 1.90.

Лишь в 4-й раз в истории мадридцы сумели одержать волевую победу, уступая на своем поле 0:2 к перерыву матча Ла Лиги. Такое удавалось им в 1943-м, 1981-м и 2007-м. Чаще в таких ситуациях «Реал» играл вничью (5 раз) или уступал (27 раз).

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Фото: Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun

7 комментариев
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Хала мадрид барсуки 🤣
+9
-2
+7
Хоть и провели ужасный первый тайм, но зато во втором были великолепны. Красавцы парни, в таких матчах выигрываются Лиги. Hala Madrid!!!
+6
-1
+5
Ответ GrafRadionic Drakulac
Во это днк победителей су###
Они не знают что это, и не узнают.
+3
-1
+2
Ответ GrafRadionic Drakulac
Хала мадрид барсуки 🤣
Во это днк победителей су###
+3
-2
+1
Выиграет у Альмерии дорогого стоит
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Карва настоящий лидер и капитан. что происходит с Начо я не понимаю. понятно что он никогда звёзд с неба не хватал, но хотя играть более или менее надёжно ведь может. он ведь не бездарь, пускай и имеет средние скиллы
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Ответ Артём Поддубный
Они не знают что это, и не узнают.
Конеш
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