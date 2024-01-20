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Герои ставок в понедельник: Египет без Салаха и Гана с Кудусом, веселый «Брайтон» и сильный «Интер» в Суперкубке

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Понедельник – день клубных чемпионатов, крупных международных турниров и финала итальянского Суперкубка! Выбираем интересные варианты.

«Брайтон» без «обе забьют» – такого быть не может, правда?

Действительно, сложно себе представить, что в матче «Брайтона» такой вариант не сработает, раз он проходил в 18 играх из 20. А играет команда с «Вулверхэмптоном», у которого «обе забьют» сыграло 15 раз из 20.

Коэффициент на ОЗ в матче понедельника – 1.66.

«Атлетико» будет лучше «Гранады» до перерыва

«Гранада» примет «Атлетико». Хозяева хуже всех играют в первом тайме – 12 поражений из 20 и всего две победы, гости проиграли лишь четырежды, а лучше них до перерыва выступают только три команды.

Есть интересный вариант с -0.25 на «Атлетико» за 1.80. Как вариант, ТБ1.5 голов «Атлетико» за 1.71, поскольку «Гранада» пропускает в среднем не менее двух мячей.

«Интер» в первом тайме Суперкубка сыграет лучше «Наполи»

Снова вопрос по таймам. «Наполи» в Серии А по ним лишь шестой, а «Интер» – лучший с отрывом: выиграл 14 из 20 и ни один не проиграл, да еще и пропустил лишь три мяча. Вариант с -0.25 за 1.79 кажется симпатичным.

Но он же – рискованный из-за статуса матча, где команды наверняка поначалу не будут действовать слишком открыто. Так что тут и ничья за 2.24 вполне возможна.

Египет мотивирован, но Кабо-Верде выглядит интереснее

В последнем туре Кубка Африки вопрос мотивации всегда стоит особенно остро, но уж очень невнятной выглядела игра сборной Египта в первых двух матчах, даже несмотря на четыре забитых мяча. Здесь же – отсутствие травмированного Мохамеда Салаха. А для плей-офф нужна только победа.

Команда Кабо-Верде – досрочно первая, так что можно экспериментировать с составом, но фора +1.25 за 1.64 в этой ситуации все равно выглядит интересно.

Мотивация запредельная, но Гана класснее Мозамбика и должна побеждать

1.727 предлагается на победу Ганы над Мозамбиком. Ганская сборная оба раза не сдержала преимущества в первых двух турах, но выглядела неплохо и заслуживала большего. Мозамбик очень грамотно смотрелся в матче против Египта, но развалился от атак Кабо-Верде.

Мозамбик – слабейшая команда Кубка Африки, по мнению букмекеров, а у Ганы все же есть исполнители выше уровнем – оба Айю, Иньяки Уильямс, Мохаммед Кудус. Напомним, победа любой из этих сборных выведет ее в 1/8 финала, любой другой результат оставит за пределами плей-офф.

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Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon; East News/Fareed Kotb / ANADOLU / Anadolu via AFP

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