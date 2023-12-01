НХЛ назвала Панарина главным претендентом на «Харт Трофи», а букмекеры – не верят. Стоит вложиться в долгосрок?

Артемий Панарин бьет все рекорды на старте сезона, как свои, так и командные. Сбрив кудряшки Артемий начал зажигать, осталось только сказать на пресс-конференции легендарные «You talkin’ to me?» и отрастить ирокез.

Раздел «Ставки» на Sports.ru солидарен с мнением экспертов НХЛ, а еще предлагает рассмотреть линию на Артемия и «Рейнджерс».

Панарин – главный претендент на «Харт» по итогам первой части сезона НХЛ. Авторы официального сайта НХЛ поделились мнением о главных претендентах на «Харт Трофи» – приз, который вручается самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата. 16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.

Согласно голосованию по итогам первой части сезона, главным претендентом считается нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 30 (11+19) очков в 20 матчах чемпионата НХЛ. Он обогнал Пастрняка, Хьюза, Петтерссона и Кучерова! При этом форвард набрал очки в девяти домашних матчах подряд со старта сезона. Это лучший результат в «Рейнджерс» с сезона-1996/97, когда у Уэйна Гретцки была 10-матчевая результативная серия на своем льду с начала чемпионата НХЛ. Осталось только прибить «Сан-Хосе» для повтора достижения. Рекордсмен – Майк Роджерс, набиравший очки за ньюйоркцев в 15 домашних играх кряду со старта сезона-1983/84, в топ-3 также входят Брайан Лич (10 матчей, 1991/92) и Марк Мессье (9, 1992/93).

А что по линии на «Харт»? Букмекеры пока не оценили Артемия – он седьмой фаворит, на победу дают 18.60. Валуйно в долгосрочной перспективе, у лидера – Конора Макдэвида – 5.80.

А как там команда?

«Рейнджерс» идут на первом месте в конференции, равенство очков с «Бостоном» – 35, но игра в запасе. И не одним Панариным едина.

Кипер Игорь Шестеркин выиграл 10-й матч в сезоне, отбив 38 бросков «Нэшвилла» из 41-го. Небольшая травма вратаря никак не повлияла на качество игры, Игорь – третий претендент на «Везину» (приз лучшему вратарю) – коэффициент 8.30.

На то, что «Рейнджерс» победят на Востоке – 5.80, фаворит – «Бостон» с 5.55.

Ближайший матч с «Сан-Хосе», из трендов:

● «Нью-Йорк Рейнджерс» не играет вничью (в основное время) дома в 10 из 11 последних матчей в НХЛ.

● Забивают меньше 1,5 шайб в первом периоде дома в 13 из 14 последних матчей.

● Забивают меньше 4,5 шайб в шести из семи последних матчей.

Ждем продолжение серии, тем более «Нью-Йорк» фаворит за 1.45.

Фото: Associated Press/Noah K. Murray