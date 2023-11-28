«Бавария» умеет пропускать, «Бенфика» с нулем – фаворит против «Интера», «Реал» ломает «Наполи» и прочие радости ЛЧ

Развязка близка, зима тоже, поэтому Раздел «Ставки» на Sports.ru по максимуму раскладывает Лигу чемпионов. Пристегнулись?

Обе забьют

«Бавария» примет «Копенгаген» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В четырех матчах немецкого клуба в этом розыгрыше ЛЧ обязательно забивали обе команды. В сегодняшней встрече ставка «обе забьют» идет с коэффициентом 1.81. «Бавария» досрочно вышла из группы с первого места.

Вы серьезно?

«Бенфика» примет «Интер» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Итальянский клуб досрочно вышел в плей-офф турнира, набрав 10 очков в четырех турах. «Бенфика» идет последней в группе D – португальцы проиграли все матчи. Хозяева – фавориты встречи за 2.50. Победа «Интера» идет за 2.85, ничья – с коэффициентом 3.60.

Только побеждает

«Реал» примет «Наполи» на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды трижды встречались в современной истории, и все три раза победил «Реал» – 3:2 в октябре и дважды по 3:1 в 2017 году. Мадридцы – фавориты сегодняшней встречи за 1.92. Поставить на победу «Наполи» или ничью можно с одинаковым коэффициентом – 4.00.

Отступать некуда

«Галатасрай» примет «Манчестер Юнайтед» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Английский клуб вылетит из турнира, если сегодня проиграет в Турции. На победу «Галатасарая» принимаются ставки с коэффициентом 2.65. Поставить на успех «Манчестер Юнайтед» можно за 2.50. Ничья в матче идет за 4.00.

Фото: Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press