Что за чудесный «ПСВ» в этом году: 13 побед в 13 матчах, дикая разница мячей, каждый раз легко проходит фора -2

Мы обращали внимание на мощную поступь «Фенербахче», который выиграл десять стартовых матчей в чемпионате Турции. Но в Нидерландах есть пример покруче.

13 туров – 13 побед, разница 48:5. Имя этой сумасшедшей команде – «ПСВ».

Как сложился этот мощный результат: много крупных побед, внезапно есть и волевые

Несколько штрихов к красивому портрету сезона:

● Девять побед – всухую, крупных – тоже девять. Самый популярный счет – 4:0, он встречался пять раз. Самая большая победа – 6:0 над «Хераклесом».

● С «Фейеноордом» еще не играли (как раз следующий матч), а вот «Аяксу» тоже досталось – 5:2. Впрочем, что сейчас из себя представляет «Аякс» – мы уже неоднократно писали.

● «ПСВ» пропускал только в четырех матчах. Половина из них – волевые победы (над «Аяксом» и «Витессом»), а в двух других играх эти пропущенные мячи ни на что толком не влияли.

● По ударам, в том числе и в створ, успешным обводкам и владению мячом, команда, понятное дело, лидирует. В среднем «ПСВ» бьет по воротам по 24,5 раза за игру! Рекорд сезона пока что – 38 с «Волендамом» (а счет всего 3:1).

Хотя, хм, почти такой же бодрый старт был и год назад

В прошлом сезоне «ПСВ» финишировал вторым. Чем запомнился: лучше всех играл дома (14 побед в 17 матчах), вместе с «Аяксом» был самой верховой командой (24 верха в 34 матчах) и больше всех забивал (89 голов).

Тогда «ПСВ» тоже начал здорово: в 13 матчах победил десять раз, забил 42 гола и пропустил 19. Потом уже сезон стал менее стабильным, так что и первое место пришлось уступить. После чего главный тренер Руд ван Нистелрой покинул клуб.

Но что происходит сейчас! В тех же 13 матчах – ни одного потерянного очка, при этом забито на шесть мячей больше, а пропущено на 14 меньше. Кстати, 13 из 13 – это еще не рекорд, было и покруче. В сезоне-1987/88 «ПСВ» выиграл 17 матчей подряд со старта. Тренировал команду тогда Гус Хиддинк, который и довел ее до победы в Кубке чемпионов.

Герои «ПСВ» – 33-летний де Йонг, экс-спартаковец и молодой бельгиец

За «ПСВ» уже забило 12 разных игроков. При этом Люк де Йонг с десятью мячами не лидер списка бомбардиров – у Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда» и Вангелиса Павлидиса из АЗ забито больше (соответственно 16 и 14). Зато у де Йонга уже 17 мячей во всех турнирах и больше половины – головой (9).

Суперсезон проводит Йоэй Верман с 3+7 и абсолютным лидерством в лиге по ключевым передачам, а еще до прошлого тура он создал 59 моментов в чемпионате, превзойдя любого другого игрока в лиге по этому показателю более чем в два раза.

Столько же голов и ассистов набрал и 20-летний бельгийский легионер Йохан Бакайоко, круче которого никто в лиге не обводит (3,1 в среднем за игру). Даже по перехватам лучший игрок чемпионата играет в «ПСВ» – это Оливье Боскальи, который семь лет назад вместе с Килианом Мбаппе и Маркусом Тюрамом выигрывал юношеский Евро U-19.

Гус Тил по-прежнему комфортно чувствует себя на родине (6+3), да и у Ирвинга Лосано после хет-трика в ворота «Аякса» тоже все в порядке. Дополняют игру Ноа Ланг и Сержиньо Дест. При этом нельзя сказать, что всех разрывает молодой состав – это уже опытные парни, где из десятки наиболее часто играющих только Бакайоко моложе 24 лет.

Голы тоже интересные. Можно сыграть в стенку и классно забить:

Можно идеально разыграть угловой:

Или убежать и шикарно положить в девятку:

Или забить с совсем острого угла:

Быстро на опережение и четко в завершении – в этом весь «ПСВ» в сезоне:

И куда уж без главного бомбардира, чье касание будет решающим.

Управляет всеми этими процессами Петер Бос. Давно он уже не выигрывал что-нибудь крупное.

Но ставить на чемпионство «ПСВ» уже поздно

«ПСВ» не был главным фаворитом чемпионата Нидерландов перед стартом. На его чемпионство давали 3.50, тогда как выше котировались шансы «Аякса» (2.20) и «Фейеноорда» (3.20).

Сейчас все изменилось. И даже на победу «ПСВ» ставить бессмысленно – там уже 1.23. Успех «Фейеноорда» котируется за 3.96, а «Аякс» можно и не упоминать – аж 251.00, ведь разница уже в 24 очка.

В Лиге чемпионов перед началом группового этапа котировки на победу в группе с «Арсеналом», «Севильей» и «Лансом» составляли 8.00, сейчас – 25.00, но тут тоже объяснимо – «Арсенал» почти безошибочен. На выход из группы пока предлагают поставить за 2.00, а на невыход – за 1.81. Играть еще два тура.

На победу в Лиге чемпионов коэффициент стал поменьше – 251.00 по сравнению с начальным 351.00.

Минусовая фора прекрасно залетает

Мы уже говорили, что у «ПСВ» девять крупных побед из 13 возможных. В остальных четырех матчах он выигрывал с разницей в два мяча. Это значит, что фора -2 прошла бы в девяти случаях, а еще в четырех случился бы возврат. Можно ли было на этом заработать?

Оказалось – еще как.

Самый низкий коэффициент с -2 был на игру против «Зволле» (1.66), а самый высокий даже не против «Аякса», а против «Твенте» (7.50). Если ставить тысячу рублей на каждый из четырех матчей с разницей в два мяча – был бы возврат.

А если ставить ее же на другие девять матчей, общий выигрыш составил бы более 20 тысяч рублей. Потому что даже из всех 13 игр коэффициент ниже 2.40 на фору -2 встречался только в двух матчах. В остальных 11-ти – куда выше.

* * *

Тем интереснее посмотреть следующий матч «ПСВ» в чемпионате – он в гостях, да еще и против «Фейеноорда». Более того, «ПСВ» в нем даже не фаворит! Победа хозяев котируется за 2.18, а гостей за 3.04. Но уж голы-то будут – ТБ2.5 прогнули до 1.54.

Игра состоится 3 декабря, в воскресенье. Начало – в 14:15 по московскому времени.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press