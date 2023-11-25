Ставки на Спортс
Блог

Что за чудесный «ПСВ» в этом году: 13 побед в 13 матчах, дикая разница мячей, каждый раз легко проходит фора -2

ПСВ ПСВ
высшая лига Нидерланды высшая лига Нидерланды
Ставки на спорт Ставки на спорт
Ставки на футбол Ставки на футбол
Люк де Йонг Люк де Йонг
Петер Бос Петер Бос
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Мы обращали внимание на мощную поступь «Фенербахче», который выиграл десять стартовых матчей в чемпионате Турции. Но в Нидерландах есть пример покруче.

13 туров – 13 побед, разница 48:5. Имя этой сумасшедшей команде – «ПСВ».

Как сложился этот мощный результат: много крупных побед, внезапно есть и волевые

Несколько штрихов к красивому портрету сезона:

● Девять побед – всухую, крупных – тоже девять. Самый популярный счет – 4:0, он встречался пять раз. Самая большая победа – 6:0 над «Хераклесом».

● С «Фейеноордом» еще не играли (как раз следующий матч), а вот «Аяксу» тоже досталось – 5:2. Впрочем, что сейчас из себя представляет «Аякс» – мы уже неоднократно писали.

● «ПСВ» пропускал только в четырех матчах. Половина из них – волевые победы (над «Аяксом» и «Витессом»), а в двух других играх эти пропущенные мячи ни на что толком не влияли.

● По ударам, в том числе и в створ, успешным обводкам и владению мячом, команда, понятное дело, лидирует. В среднем «ПСВ» бьет по воротам по 24,5 раза за игру! Рекорд сезона пока что – 38 с «Волендамом» (а счет всего 3:1).

Хотя, хм, почти такой же бодрый старт был и год назад

В прошлом сезоне «ПСВ» финишировал вторым. Чем запомнился: лучше всех играл дома (14 побед в 17 матчах), вместе с «Аяксом» был самой верховой командой (24 верха в 34 матчах) и больше всех забивал (89 голов).

Тогда «ПСВ» тоже начал здорово: в 13 матчах победил десять раз, забил 42 гола и пропустил 19. Потом уже сезон стал менее стабильным, так что и первое место пришлось уступить. После чего главный тренер Руд ван Нистелрой покинул клуб.

Но что происходит сейчас! В тех же 13 матчах – ни одного потерянного очка, при этом забито на шесть мячей больше, а пропущено на 14 меньше. Кстати, 13 из 13 – это еще не рекорд, было и покруче. В сезоне-1987/88 «ПСВ» выиграл 17 матчей подряд со старта. Тренировал команду тогда Гус Хиддинк, который и довел ее до победы в Кубке чемпионов.

Герои «ПСВ» – 33-летний де Йонг, экс-спартаковец и молодой бельгиец

За «ПСВ» уже забило 12 разных игроков. При этом Люк де Йонг с десятью мячами не лидер списка бомбардиров – у Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда» и Вангелиса Павлидиса из АЗ забито больше (соответственно 16 и 14). Зато у де Йонга уже 17 мячей во всех турнирах и больше половины – головой (9).

Суперсезон проводит Йоэй Верман с 3+7 и абсолютным лидерством в лиге по ключевым передачам, а еще до прошлого тура он создал 59 моментов в чемпионате, превзойдя любого другого игрока в лиге по этому показателю более чем в два раза.

Столько же голов и ассистов набрал и 20-летний бельгийский легионер Йохан Бакайоко, круче которого никто в лиге не обводит (3,1 в среднем за игру). Даже по перехватам лучший игрок чемпионата играет в «ПСВ» – это Оливье Боскальи, который семь лет назад вместе с Килианом Мбаппе и Маркусом Тюрамом выигрывал юношеский Евро U-19.

Гус Тил по-прежнему комфортно чувствует себя на родине (6+3), да и у Ирвинга Лосано после хет-трика в ворота «Аякса» тоже все в порядке. Дополняют игру Ноа Ланг и Сержиньо Дест. При этом нельзя сказать, что всех разрывает молодой состав – это уже опытные парни, где из десятки наиболее часто играющих только Бакайоко моложе 24 лет.

Голы тоже интересные. Можно сыграть в стенку и классно забить:

Можно идеально разыграть угловой:

Или убежать и шикарно положить в девятку:

Или забить с совсем острого угла:

Быстро на опережение и четко в завершении – в этом весь «ПСВ» в сезоне:

И куда уж без главного бомбардира, чье касание будет решающим.

Управляет всеми этими процессами Петер Бос. Давно он уже не выигрывал что-нибудь крупное.

Но ставить на чемпионство «ПСВ» уже поздно

«ПСВ» не был главным фаворитом чемпионата Нидерландов перед стартом. На его чемпионство давали 3.50, тогда как выше котировались шансы «Аякса» (2.20) и «Фейеноорда» (3.20).

Сейчас все изменилось. И даже на победу «ПСВ» ставить бессмысленно – там уже 1.23. Успех «Фейеноорда» котируется за 3.96, а «Аякс» можно и не упоминать – аж 251.00, ведь разница уже в 24 очка.

В Лиге чемпионов перед началом группового этапа котировки на победу в группе с «Арсеналом», «Севильей» и «Лансом» составляли 8.00, сейчас – 25.00, но тут тоже объяснимо – «Арсенал» почти безошибочен. На выход из группы пока предлагают поставить за 2.00, а на невыход – за 1.81. Играть еще два тура.

На победу в Лиге чемпионов коэффициент стал поменьше – 251.00 по сравнению с начальным 351.00.

Минусовая фора прекрасно залетает

Мы уже говорили, что у «ПСВ» девять крупных побед из 13 возможных. В остальных четырех матчах он выигрывал с разницей в два мяча. Это значит, что фора -2 прошла бы в девяти случаях, а еще в четырех случился бы возврат. Можно ли было на этом заработать?

Оказалось – еще как.

Самый низкий коэффициент с -2 был на игру против «Зволле» (1.66), а самый высокий даже не против «Аякса», а против «Твенте» (7.50). Если ставить тысячу рублей на каждый из четырех матчей с разницей в два мяча – был бы возврат.

А если ставить ее же на другие девять матчей, общий выигрыш составил бы более 20 тысяч рублей. Потому что даже из всех 13 игр коэффициент ниже 2.40 на фору -2 встречался только в двух матчах. В остальных 11-ти – куда выше.

* * *

Тем интереснее посмотреть следующий матч «ПСВ» в чемпионате – он в гостях, да еще и против «Фейеноорда». Более того, «ПСВ» в нем даже не фаворит! Победа хозяев котируется за 2.18, а гостей за 3.04. Но уж голы-то будут – ТБ2.5 прогнули до 1.54.

Игра состоится 3 декабря, в воскресенье. Начало – в 14:15 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Однажды Шмурнов перевернул шоу на «НТВ-Плюс» одной мегаставкой. С кэфом 91.25!

Что такое азиатские форы, тоталы и коэффициенты, зачем вообще они нужны

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий